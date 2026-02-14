search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 00:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 23:04

Ήπειρος: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Μεγάλες ζημιές στους δρόμος από τις συνεχείς κατολισθήσεις (Photos)

14.02.2026 23:04
ip4

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών χτύπησε την Ήπειρο, με την Πρέβεζα να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες κατολισθήσεις, με τα προβλήματα να αυξάνονται τις τελευταίες ώρες. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου σημειώνονται διαδοχικές κατολισθήσεις που κόβουν τους δρόμους στη μέση ενώ βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε στο Epiruspost ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, προβλήματα εντοπίζονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ενώ μεταφέρονται προστατευτικά μέσα για να περιοριστεί ο κίνδυνος από πτώσεις βράχων και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Εκτός από την Εθνική Οδό, ένω σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Μυρσίνη, όπου μεγάλη κατολίσθηση καταγράφηκε στην είσοδο του χωριού. Στην περιοχή της Πάργας, βράχια καταπλάκωσαν οχήματα, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά φαινόμενα κατολισθήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς δήλωσε στο Epiruspost ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί χρόνος. Όπως εξήγησε, η παρατεταμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής προκαλούν συνεχείς καταπτώσεις, καθώς το έδαφος γίνεται εξαιρετικά ασταθές.

Δείτε εικόνες:

Διαβάστε επίσης:

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του – Αναζητούνταν από την Δευτέρα

Κατολίσθηση «έκοψε» στα δύο την Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου

Πάνος Ρούτσι: «Έχω κάνει μήνυση στον Καπερνάρο – Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maxairi1
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του έπειτα από τσακωμό

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

athanasiasis1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

ip4
ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Μεγάλες ζημιές στους δρόμος από τις συνεχείς κατολισθήσεις (Photos)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του – Αναζητούνταν από την Δευτέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 00:20
maxairi1
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του έπειτα από τσακωμό

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

athanasiasis1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

1 / 3