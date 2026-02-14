Αλεξανδρούπολη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του – Αναζητούνταν από την Δευτέρα

Ένας άνδρας ηλικίας 65-70 χρόνων, βρέθηκε νεκρός αργά σήμερα το απόγευμα στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης όπου έμενε μόνος του, μετά από αναζήτηση των συγγενών του, αφού σύμφωνα με πληροφορίες είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Αλεξανδρούπολης, πρόκειται για ανθρωποκτονία και ο θάνατος προήλθε από μεγάλη απώλεια αίματός λόγω των πολλαπλών μαχαιριών που δέχθηκε το θύμα.

Εκτιμάται ότι o άνδρας ήταν ήδη νεκρός από την Πέμπτη. Το θύμα ήταν συνταξιούχος, γνωστός στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης.

