Τροχαίο με ανατροπή μοτοσικλέτας στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Παραλιακή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια μοτοσικλέτα ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρει τον αναβάτη στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστες.

Λόγω του ατυχήματος καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Περιπολικά της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

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