DIMAND: Το Cambas Gardens αλλάζει το Κτήμα Καμπά με επένδυση περίπου 400 εκατ. ευρώ

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Μία από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις ακινήτων στην Ανατολική Αττική δρομολογεί η DIMAND, μετατρέποντας το ιστορικό Κτήμα Καμπά στην Κάντζα σε έναν νέο πόλο γραφείων, πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής. Το project Cambas Gardens σηματοδοτεί ταυτόχρονα μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με παλαιότερα σχέδια αξιοποίησης του ακινήτου, τα οποία είχαν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα.

Η ανάπτυξη αφορά συνολική έκταση περίπου 315 στρεμμάτων, ενώ το ύψος της συνολικής επένδυσης υπολογίζεται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου campus γραφείων. Η κύρια ανάπτυξη οργανώνεται σε τρία οικοδομικά τετράγωνα, συνολικής έκτασης περίπου 157 στρεμμάτων, με επιτρεπόμενη δόμηση που προσεγγίζει τα 90.000 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόγειοι υποστηρικτικοί χώροι.

Περίπου 80.000 τετραγωνικά μέτρα προβλέπεται να αφορούν γραφειακούς και συνοδευτικούς χώρους, επιβεβαιώνοντας ότι το project φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο επιχειρηματικό προορισμό στην Ανατολική Αττική.

Η DIMAND επιλέγει παράλληλα ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης από εκείνο ενός μεγάλου ενιαίου συγκροτήματος. Ο σχεδιασμός προβλέπει επιμέρους κτιριακές ενότητες με σημαντικές αποστάσεις και ελεύθερους χώρους μεταξύ τους, ώστε η νέα δόμηση να συνδεθεί περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην ιστορία του Κτήματος Καμπά. Στο σχέδιο εντάσσεται το συγκρότημα του πρώην εργοστασίου οινοποιίας, όπου βρίσκονται διατηρητέα κτίρια που πρόκειται να αποκατασταθούν και να αποκτήσουν νέες χρήσεις. Στην ανάπτυξη περιλαμβάνεται επίσης ο παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κάντζας.

Το Cambas Gardens δεν περιορίζεται πάντως στα γραφεία. Προβλέπονται εμπορικές, πολιτιστικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, καθώς και σημαντικές εκτάσεις πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.

Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αποτελεί και η περιβαλλοντική διάσταση, καθώς για τα νέα κτίρια επιδιώκονται υψηλές διεθνείς πιστοποιήσεις LEED και WELL.

Η DIMAND απέκτησε το ακίνητο και τις μετοχές της εταιρείας Καμπά το 2026, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για μια έκταση που επί χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο διαφορετικών σχεδίων αξιοποίησης.

Το επιχειρηματικό στοίχημα είναι πλέον μεγαλύτερο: η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προορισμού που θα μπορεί να προσελκύσει μεγάλες επιχειρήσεις και εργαζομένους και, ταυτόχρονα, να λειτουργήσει ως μοχλός αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της Παλλήνης.

Ο ορίζοντας ανάπτυξης τοποθετείται περίπου στην επόμενη τετραετία, με το Cambas Gardens να προστίθεται στο μεγάλο χαρτοφυλάκιο αστικών αναπλάσεων που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία.

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