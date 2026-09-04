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04.09.2026 08:24

Μαραθώνας: Δεν βρέθηκε το πτώμα παρά τις έρευνες – «Η μητέρα μου έλεγε ότι το είχε τακτοποιήσει» λέει ο εγγονός της ηλικιωμένης

04.09.2026 08:24
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Συνεχίζεται η αναζήτηση του πτώματος της ηλικιωμένης, μετά την ομολογία της κόρης της ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. «Δεν θυμάμαι πού την έχω θάψει» φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς η 68χρονη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εγγονός της ηλικιωμένης περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από την μητέρα του για την υπόθεση. «Εγώ δεν έχω καμία ανάμιξη. Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε “μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα” και εγώ έμεινα εκεί.. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής η οποία επέστρεψε πρόσφατα από τη Γαλλία και επικοινώνησε με την Αστυνομία αναφέροντας ότι δεν έχει επαφή με τη γιαγιά της για χρόνια. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας που, αν ζούσε, θα ήταν πάνω από 90 ετών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η κόρης της ηλικιωμένης ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είναι άρρωστη για αυτό δεν την είχε δει κανείς στη γειτονιά τα τελευταία χρόνια. Η 68χρονη φέρεται να ομολόγησε είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, χωρίς να θυμάται του πού…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:44
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