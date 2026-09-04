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04.09.2026 08:24

Κρήτη: Τραγική κατάληξη για τον 71χρονο σέρφερ που αγνοείτο – Αναγνωρίστηκε το πτώμα του

04.09.2026 08:24
crete new

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Νεκρός ανασύρθηκε ο 71χρονος σέρφερ του οποίου τα ίχνη αναζητούνταν από τις αρχές στην Κρήτη από το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, σορός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Το πτώμα αναγνώρισαν στη συνέχεια συγγενικά του πρόσωπα του 71χρονου.

Ο 71χρονος είχε ξεκινήσει με την ιστιοσανίδα του από την Αμμουδάρα, με τις έρευνες να επεκτείνονται στη θαλάσσια περιοχή έως τη Ντία.

Στις έρευνες συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα, ενώ κινητοποιήθηκαν και εθελοντές με πλωτά μέσα.

Την Τρίτη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η ιστιοσανίδα του 71χρονου, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιο ίχνος του ίδιου.

Σχεδόν τρία 24ωρα μετά την εξαφάνισή του, το απόγευμα της Πέμπτης λουόμενοι αντιλήφθηκαν μια σορό να επιπλέει στο νερό και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:45
7074305
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