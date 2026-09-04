Καιρός: Επιστροφή στις… αυγουστιάτικες ρυθμίσεις με υψηλές θερμοκρασίες παρά τις «επιλεκτικές» βροχές 

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Μπορεί να μας μπερδεύει ο καιρός, καθώς η γενικευμένη αστάθεια και η πτώση του υδραργύρου μας έβαλαν για λίγο στο κλίμα του Σεπτεμβρίου, όμως η συνέχεια προβλέπει συνθήκες που δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν αυτές του Αυγούστου! Χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στη Θεσσαλονίκη έπεσε μέσα σε μόλις 24 ώρες το νερό του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου μαζί, ενώ ραγδαίες μπόρες σημειώθηκαν επίσης σε πολλές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Πίνδου και της Πελοποννήσου.

Για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, οι βροχές περιορίζονται σκόρπιες στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα εκδήλωσης ορισμένων καταιγίδων στα βόρεια, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κυριαρχία της ηλιοφάνειας και κάποιες αραιές νεφώσεις. Στα νησιά και τα παράκτια τμήματα της χώρας η ηλιοφάνεια θα επικρατεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το μελτέμι στο Αιγαίο έχει ενισχυθεί —μετά από ένα καλοκαίρι που καταγράφηκε ως το δεύτερο σε αριθμό ισχυρών μελτεμιών— και οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο πέλαγος θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Παράλληλα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα βόρεια, ενώ νοτιότερα θα είναι μέτριας έντασης, επίσης από βόρειες διευθύνσεις.

Το θερμόμετρο παραμένει σταθερό και ακουμπά τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου τοπικά στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά πιο δροσερές.

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, όμως αργότερα θα συννεφιάσει κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν σύντομες ασθενείς τοπικές βροχές ή μπόρες. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού με βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ και ακριβως για αυτο βρίσκεται σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, με πιο δροσερές συνθήκες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αίθριο καιρό με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με μικρή τάση ανόδου, το μελτέμι θα επιμείνει στις ίδιες εντάσεις και η αστάθεια θα περιοριστεί, δίνοντας τη θέση της στην ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια, καταφθάνει ένα νέο θερμό κύμα διάρκειας περίπου 30 ωρών, το οποίο θα παρατείνει το καλοκαίρι και τις εξορμήσεις στη θάλασσα — τυχεροί όσοι παρέτειναν τις διακοπές τους μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου!

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