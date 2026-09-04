Το αληθινό «success story»  το ξεσκεπάζει η  ΓΣΕΒΕΕ

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Όσο το κυβερνητικό επιτελείο προβάρει τους λόγους του για τη ΔΕΘ και επαίρεται για την «ανάπτυξη» και την «ευημερία των αριθμών», η πραγματική οικονομία όμως βουλιάζει στον βούρκο. Η εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ο επικήδειος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γραμμένος με τα πιο μελανά χρώματα από τους ίδιους τους ανθρώπους της αγοράς.

Πάνω από 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,1%) χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια ανεπαρκή. Την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται πεισματικά τη μείωση του ΦΠΑ, το 77,7% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι μια μείωση των συντελεστών θα έφερνε άμεση αποκλιμάκωση ή συγκράτηση των τιμών. Όμως, το Υπουργείο Οικονομικών προτιμά να προστατεύει τα υπερπλεονάσματα που μαζεύει από την αφαίμαξη της αγοράς, αφήνοντας την αλυσίδα της κατανάλωσης να σπάσει.

Τα στοιχεία για τη ρευστότητα είναι εφιαλτικά και αποδεικνύουν ότι η αγορά βρίσκεται ένα βήμα πριν το καθολικό έμφραγμα. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε κατά 2,7 μονάδες το α’ εξάμηνο του 2026, κατρακυλώντας στις 56,5 μονάδες.Το 21,8% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων διαθέτει πλέον μηδενικά ρευστά διαθέσιμα.Ένα πρόσθετο 22,9% έχει ταμειακές αντοχές το πολύ για έναν μήνα. Δηλαδή, σχεδόν οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας (44,7%) βρίσκονται με την θηλιά στον λαιμό. Το 40,3% αναγκάστηκε να αυξήσει τις τιμές του στο Α’ εξάμηνο του 2026, ενώ το 27,2% δηλώνει ότι θα προβεί σε νέες αυξήσεις στο Β’ εξάμηνο για να μην πνιγεί.Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις (30,9%) συσσωρεύει πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή ιδιώτες.

Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτά; Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, είναι «καλάθια» της πλάκας και αυτάρεσκοι αυτο έπαινοι. Την ώρα που το 97% του παραγωγικού ιστού της χώρας στραγγαλίζεται από την έλλειψη ρευστότητας, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε λίγους και ισχυρούς ομίλους, αφήνοντας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας να ξεψυχά.

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις και χτυπήματα στην πλάτη. Χρειάζονται άμεση μείωση της έμμεσης φορολογίας, πραγματική πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ανάσχεση του ενεργειακού κόστους. Όσο η κυβέρνηση εθελοτυφλεί μπροστά στην κατάρρευση της αγοράς, τόσο ο λογαριασμός της κοινωνικής και οικονομικής οργής θα βαραίνει. Η αγορά δεν αντέχει άλλο.

Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

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