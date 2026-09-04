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ΚΟΣΜΟΣ

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04.09.2026 06:59

Νεπάλ: Πάνω από 2,5 δισ. δολάρια οι ζημιές από τις πλημμύρες

04.09.2026 06:59
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Σε τουλάχιστον 2,56 δισ. δολάρια εκτιμώνται οι ζημιές σε ακίνητα, κατοικίες και υποδομές στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών.

Παράλληλα, το κόστος της άμεσης αποκατάστασης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατ. δολάρια, ή 7,95 δισ. νεπαλέζικες ρουπίες.

Τα κονδύλια αυτά θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση δρόμων, τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, καθώς και την παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:45
7074305
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