«Το σοκ εντιμότητας ως όρος κοινωνικής επιβίωσης»

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Γράφει ο Γιάννης Σαρακιώτης

Η 7ετής σήψη σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και οικονομικής ζωής έχει αφήσει βαθιά τραύματα στο σώμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, των οποίων η επούλωση απαιτεί ένα σοκ εντιμότητας, μια «Ηθική Επανάσταση», με την ουσιαστική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δημιουργία προοπτικών Δίκαιης και Ισόρροπης Ανάπτυξης. Η πατρίδα μας, εξερχόμενη από την πολυετή δημοσιονομική κρίση το 2018, όφειλε να αναζητήσει τρόπους δικαίωσης των αγώνων και των θυσιών ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Αντ’ αυτών, η άνοδος της Ν.Δ. στην εξουσία ταυτίστηκε με τη γιγάντωση της διαφθοράς, τον εκτροχιασμό των θεσμών και την κανονικοποίηση της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος από ημετέρους και φίλους.

Η ραγδαία όξυνση των ανισοτήτων αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά προεκτείνεται και στην καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου. Συνεπώς, καθίστανται ως ύψιστο διακύβευμα η αύξηση του παραγόμενου πλούτου αλλά και η διανομή του με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με έμφαση τόσο στην περιφερειακή ανάπτυξη όσο και στη δίκαιη φορολόγηση, η οποία θα θέσει τους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους προ των ευθυνών τους.

Η ουσιαστική ενίσχυση των ασθενέστερων στρωμάτων, η θέσπιση ειδικών μισθολογίων σε κρίσιμους τομείς του κράτους πρόνοιας οι οποίοι σήμερα χωλαίνουν υπό το βάρος της υποστελέχωσης και της απαξίωσης, η «ενεργειακή δημοκρατία» με τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στη φθηνή ενέργεια, η καταπολέμηση της μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτης ακρίβειας, ο περιορισμός των απευθείας αναθέσεων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης συνιστούν τους κρίσιμους πυλώνες προς την επόμενη ημέρα. Έχει καταστεί ηλίου φαεινότερο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αντιληφθεί τη στενή διασύνδεση των θεμάτων της οικονομίας με εκείνα της Δικαιοσύνης ή μάλλον προσποιείται ότι δεν την αντιλαμβάνεται, προκειμένου να δώσει χρόνο στο… πάρτι που συνεχίζεται.

Πώς θα μπορούσε να καταπολεμηθεί η ακρίβεια δίχως ένα Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών και μια ορθώς λειτουργούσα Επιτροπή Ανταγωνισμού; Άπαντες θυμούνται τα προσκόμματα στο έργο του επικεφαλής της εν λόγω Επιτροπής, τα οποία περιόριζαν το ρόλο της, προστάτευαν τα καρτέλ και οδήγησαν τελικά στην παραίτησή του εν μέσω ιστορικών ρεκόρ στις ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών.

Πώς θα βρεθούν πόροι για το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη των αδυνάμων και της μεσαίας τάξης, αν δεν τεθεί ένα τέλος στο προκλητικό «γαλάζιο φαγοπότι» των απευθείας αναθέσεων; Μεταξύ 2019-2025 υπογράφηκαν πάνω από 1,3 εκ. συμβάσεις αξίας 77,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 εκ. συμβάσεις (συνολικής αξίας 12,7 δισ. ευρώ) αφορούσαν απευθείας αναθέσεις, ενώ επιπλέον 8 δισ. ευρώ δόθηκαν κατόπιν διαγωνισμών, στους οποίους συμμετείχε μόλις ένας συμμετέχων! Η πατρίδα μας οφείλει να βγει από τον εν λόγω φαύλο κύκλο διασπάθισης πόρων με το πρόταγμα: Ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος χωρίς έλεγχο.

Πώς θα στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, όταν οι δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. ξεκινούν με πρωτοφανή καθυστέρηση, ευρωπαϊκές ενισχύσεις χάνονται και χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν τις εκμεταλλεύσεις τους; Οι συνεχείς αυξήσεις στο αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, τα φάρμακα και τις ζωοτροφές έχουν εκτινάξει τα έξοδα καλλιέργειας, με την Κυβέρνηση να παρακολουθεί άβουλη την πορεία παρακμής ενός κρίσιμου κλάδου για την επιβίωση συνολικά της ελληνικής περιφέρειας.

Ο φαύλος κύκλος της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της θεσμικής παρακμής απαιτεί την προστασία του Κράτους Δικαίου και την κατοχύρωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Πολιτεία, η οποία έχει βρεθεί στα Τάρταρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ.. Η Ελλάδα οφείλει να αυξήσει την παραγωγική ικανότητά της, να επιταχυνθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και με αυτόν τον τρόπο, να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας μέσω μίας νέας εθνικής στρατηγικής, η οποία θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Η αποτυχία του κ. Μητσοτάκη είναι πλέον εμφανέστερη από ποτέ και η προοδευτική αλλαγή πλησιάζει.

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