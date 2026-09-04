ΔΕΘ 2026: Η «βαφτισμένη» 13η σύνταξη και η οριστική ταφή της προσωπικής διαφοράς

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Στο δρόμο προς τη ΔΕΘ, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να φιλοτεχνήσει ένα φιλολαϊκό προφίλ για τους συνταξιούχους, ποντάροντας σε ένα διπλό αφήγημα: τη «13η σύνταξη» και το οριστικό τέλος της προσωπικής διαφοράς.
Πίσω όμως από τους πανηγυρικούς τίτλους για «πακέτα ενισχύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ», η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο πεζή.
Το επικρατέστερο κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη μετεξέλιξη της εκτάκτου ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε έναν μόνιμο μηχανισμό με την ονομασία «13η σύνταξη». Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια:
Το σενάριο του διευρυμένου επιδόματος: Το σταθερό βοήθημα των 300 ευρώ αναπροσαρμόζεται στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης (κοντά στα 400-447 ευρώ) ως μόνιμη ετήσια παροχή.
Το σενάριο «μισή και μισή»: Η καταβολή δηλαδή της μισής μηνιαίας σύνταξης (με κατώτατο πλαφόν τα 300€), η οποία σχεδιάζεται να δοθεί σε δύο δόσεις — η μία τώρα και η άλλη σε δεύτερο χρόνο.
Παράλληλα με το επίδομα, η κυβέρνηση επιχειρεί να διασκέδασει τις εντυπώσεις εξαγγέλλοντας:
Την ίδια στιγμή, οι συγκρίσεις με την αντιπολίτευση οξύνουν την πολιτική αντιπαράθεση. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επαναφέρει στο τραπέζι την ακαριαία νομοθετική επαναφορά των δώρων και την πλήρη 13η σύνταξη ως δομικό μέτρο αναδιανομής.
Ωστόσο , η ειδοποιός διαφορά είναι σαφής: ένα βαφτισμένο επίδομα 300-400 ευρώ δεν συνιστά αποκατάσταση της 13ης σύνταξης σε 12μηνη βάση. Η πλήρης επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης απαιτεί κονδύλια που το οικονομικό επιτελείο αρνείται να διαθέσει λόγω των σφιχτών δημοσιονομικών κανόνων. Αντίθετα, η κυβερνητική φόρμουλα επιλέγει να μοιράσει ημίμετρα, την ώρα που η δομική ακρίβεια στα τρόφιμα και τα τιμολόγια καταβροχθίζει το εισόδημα από το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.
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