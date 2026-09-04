ΔΕΘ 2026: Η «βαφτισμένη» 13η σύνταξη και η οριστική ταφή της προσωπικής διαφοράς

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Στο δρόμο προς τη ΔΕΘ, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να φιλοτεχνήσει ένα φιλολαϊκό προφίλ για τους συνταξιούχους, ποντάροντας σε ένα διπλό αφήγημα: τη «13η σύνταξη» και το οριστικό τέλος της προσωπικής διαφοράς.

Πίσω όμως από τους πανηγυρικούς τίτλους για «πακέτα ενισχύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ», η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο πεζή.

Τα σενάρια για τη 13η σύνταξη

Το επικρατέστερο κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη μετεξέλιξη της εκτάκτου ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε έναν μόνιμο μηχανισμό με την ονομασία «13η σύνταξη». Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια:

Το σενάριο του διευρυμένου επιδόματος: Το σταθερό βοήθημα των 300 ευρώ αναπροσαρμόζεται στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης (κοντά στα 400-447 ευρώ) ως μόνιμη ετήσια παροχή.

Το σενάριο «μισή και μισή»: Η καταβολή δηλαδή της μισής μηνιαίας σύνταξης (με κατώτατο πλαφόν τα 300€), η οποία σχεδιάζεται να δοθεί σε δύο δόσεις — η μία τώρα και η άλλη σε δεύτερο χρόνο.

Τι άλλο «δίνεται» στους συνταξιούχους

Παράλληλα με το επίδομα, η κυβέρνηση επιχειρεί να διασκέδασει τις εντυπώσεις εξαγγέλλοντας:

Τίτλους τέλους στην Προσωπική Διαφορά: Για περίπου 670.000 παλαιούς συνταξιούχους που δεν έβλεπαν καθαρές αυξήσεις, η προσωπική διαφορά μηδενίζεται. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου θα λάβουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση στην τσέπη τους (με μέσο όφελος 40-50 ευρώ τον μήνα). Γενική αύξηση συντάξεων: Τακτική ετήσια αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, οι συγκρίσεις με την αντιπολίτευση οξύνουν την πολιτική αντιπαράθεση. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επαναφέρει στο τραπέζι την ακαριαία νομοθετική επαναφορά των δώρων και την πλήρη 13η σύνταξη ως δομικό μέτρο αναδιανομής.

Ωστόσο , η ειδοποιός διαφορά είναι σαφής: ένα βαφτισμένο επίδομα 300-400 ευρώ δεν συνιστά αποκατάσταση της 13ης σύνταξης σε 12μηνη βάση. Η πλήρης επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης απαιτεί κονδύλια που το οικονομικό επιτελείο αρνείται να διαθέσει λόγω των σφιχτών δημοσιονομικών κανόνων. Αντίθετα, η κυβερνητική φόρμουλα επιλέγει να μοιράσει ημίμετρα, την ώρα που η δομική ακρίβεια στα τρόφιμα και τα τιμολόγια καταβροχθίζει το εισόδημα από το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

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