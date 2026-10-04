Nations League: Με στόχο να διατηρήσει το αήττητο η Εθνική απέναντι στην… υποψιασμένη Γερμανία

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Με πρωταρχικό στόχο να διατηρήσει το αήττητο στην League A του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα (4/10, 21:45) την Γερμανία για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά το υπέρ μας 0-1 στο Άουγκσμπουργκ, οι Γερμανοί έρχονται πιο… υποψιασμένοι και γνωρίζουν καλά πως η νίκη είναι επιβλητική καθώς αν δεν έρθει θα παραμείνουν στο -3 από την Ελλάδα, η οποία μετά θα θέλει μία νίκη σε δύο παιχνίδια (Ολλανδία εκτός, Σερβία εντός) για να περάσει στα προημιτελικά.

Επομένως το αποψινό ματς έχει χαρακτήρα «τελικού» και για τους δύο, αλλά περισσότερο για την Γερμανία, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς τον «εγκέφαλό» της, τον Κίμιχ, αλλά και τους Μουσιάλα και Χάβερτς.

Από την πλευρά της η «γαλανόλευκη» μετά το γλυκόπικρο 2-2 με την Ολλανδία, εξακολουθεί να βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία, αλλά αν γκελάρει και η Ολλανδία κερδίσει, αυτό θα αλλάξει. Αντίθετα με νίκη, η πρόκριση στα προημιτελικά… κλειδώνει απόψε.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τη Γερμανία 11 φορές στο παρελθόν. Η νίκη με 1-0 στην τελευταία τους συνάντηση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Εθνική κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία ταξίδεψε για την αναμέτρηση μετά τη νίκη με 2-0 επί της Σερβίας, η οποία αποτέλεσε την πρώτη νίκη της στη φετινή διοργάνωση.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Ελλάδα θα παραταχθεί χωρίς τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ολλανδία. Η απουσία του ανοίγει τον δρόμο για τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στο τελευταίο παιχνίδι, καθώς πέτυχε ένα γκολ κι έδωσε μία ασίστ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τρόι, Τα, Άντον, Ράουμ, Γκνάμπρι, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Ελ Μαλά, Βολτεμάντε, Βιρτς.

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