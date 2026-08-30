«Δεν μου λείπουν»: Τι είπε η Μισέλ Ομπάμα για τις κόρες της, Μαλία και Σάσα

Takeaways by to pontiki AI Η Μισέλ Ομπάμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο δηλώνοντας σε podcast ότι δεν της λείπουν οι ενήλικες κόρες της από τότε που έφυγαν από το σπίτι.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ εξήγησε ότι απολαμβάνει την ηρεμία της, καθώς δεν αισθάνεται πλέον την αγωνία που την κατέβαλλε όταν τα παιδιά ήταν μικρότερα.

Η δήλωση αυτή πυροδότησε μια εκτενή διαδικτυακή συζήτηση, με πολλούς χρήστες και επώνυμα πρόσωπα να εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με τη στάση της.

Αντιθέτως, ορισμένοι υποστηρικτές της Μισέλ Ομπάμα επισήμαναν ότι οι γονείς βιώνουν και εκφράζουν την αγάπη προς τα παιδιά τους με διαφορετικούς τρόπους.

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Η Μισέλ Ομπάμα δίχασε το διαδίκτυο όταν αποκάλυψε πώς αισθάνεται πραγματικά που τα παιδιά της, Μαλία και Σάσα έχουν φύγει πλέον από το σπίτι.

Μιλώντας στο podcast της, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, παραδέχτηκε πως οι κόρες της, η 28χρονη Μαλία και η 25χρονη Σάσα, «δεν της λείπουν».

Η συζήτηση έγινε όταν η Μισέλ Ομπάμα και ο αδερφός της Κρεγκε Ρόμπινσον, ο οποίος συμπαρουσιάζει μαζί της το podcast, πήραν συνέντευξη από τον κωμικό Τζον Στιούαρτ. Οι τρεις τους συζήτησαν για τη δυναμική της ανατροφής μικρών παιδιών παράλληλα με ένα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, για το πώς αυτό επηρεάζει τον/τη σύντροφο με την πάροδο των χρόνων, αλλά και για το πώς αισθάνεται κανείς όταν τα παιδιά του φεύγουν από το σπίτι για να ζήσουν τη δική τους ζωή.

Just another example of liberal women bashing motherhood…



Michelle Obama: “I don’t miss them…Barack cried when they went to college. I was like, BYE!” pic.twitter.com/gZjve0FZuO — Daily Wire (@realDailyWire) August 28, 2026

Μισέλ Ομπάμα: Τις αγαπώ αλλά δεν μου λείπουν

«Δεν μου λείπουν» παραδέχτηκε η Μισέλ Ομπάμα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, αναφερόμενη στις δύο κόρες της. «Δεν μου λείπουν. Τις αγαπώ, θα τις δω απόψε για δείπνο» συνέχισε. «Τις αγαπώ, αλλά ο Μπαράκ έκλαψε όταν πήγαν στο πανεπιστήμιο κι εγώ ήμουν σε φάση ΄’Γεια σας…’». Τώρα, τα βράδια της Παρασκευής δεν είναι πια γεμάτα τρόμο και αγωνία με σκέψεις του τύπου ‘Πού είσαι;’», εξήγησε.

Michelle Obama does not miss her daughters. She admits it. A mom who had nannies, Secret Service, and a White House still talks about her kids like they ruined Friday night.



That’s pure selfishness.



She says Barack cried when their kids left for college but that she said… pic.twitter.com/cut2JpohrZ August 29, 2026

Η δήλωση όμως αυτή της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ ότι δεν της λείπουν τα παιδιά της προκάλεσε έντονη διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ γονέων, αφότου ένα απόσπασμα από το podcast έγινε viral στο Χ.

Ορισμένοι, όπως η πρώην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής The View, Μέγκαν ΜακΚέιν, δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είπε η Μισέλ Ομπάμα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η ΜακΚέιν έγραψε: «Είμαι παθιασμένη με τα παιδιά μου. Παθιασμένη μαζί τους. Έκλαψα όταν η κόρη μου ξεκίνησε να πηγαίνει δύο ημέρες την εβδομάδα στον παιδικό σταθμό. Όταν έρθει η μέρα που θα φύγουν από το σπίτι, θα πάθω νευρικό κλονισμό και ο Μπεν δεν το ξέρει. Δεν θα μπορούσα να διαφωνώ περισσότερο με αυτά που λέει η Μισέλ Ομπάμα».

Σε απάντηση, ένας χρήστης συμφώνησε: «Το ίδιο κι εγώ. Δεν την καταλαβαίνω καθόλου. Λέω στη σχεδόν 23χρονη κόρη μου ότι θα ήθελα να γυρίσει να μείνει ξανά μαζί μας! Μου λείπει τόσο πολύ!». Κάποιος άλλος έγραψε: «Τα δικά μου παιδιά είναι στα σαράντα τους. Εξακολουθώ να επικοινωνώ μαζί τους. Εξακολουθώ να ανησυχώ γι’ αυτά. Εδώ η μαμά-κλώσα!»

«Παλιά πίστευα ότι θα σταματούσα να ανησυχώ για τα παιδιά μου όταν θα έκλειναν τα 18! Τι ανόητη που ήμουν. Χαίρομαι που τα πηγαίνουν καλά, αλλά ο συναισθηματικός δεσμός είναι πάντα εκεί», μοιράστηκε ένας άλλος χρήστης.

Μια άλλη χρήστης έγραψε: «Είμαι γιαγιά και δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα αυτό που λέει η Μισέλ. Δεν γνωρίζω ούτε μία μητέρα που να σκέφτεται έτσι! ΚΑΜΙΑ! Τα παιδιά και τα εγγόνια μου είναι όλος μου ο κόσμος».

Άλλοι, ωστόσο, τάχθηκαν στο πλευρό της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα αλλάζουν όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και μπαίνουν στην εφηβεία.

«Μερικές φορές δεν ξέρεις τι δεν έχεις ακόμη βιώσει. Περίμενε μέχρι να φύγουν για το πανεπιστήμιο. Όσο πιο σύντομα μπορέσεις να τους αφήσεις ελεύθερους, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν ανεξάρτητοι. Οι άνθρωποι βιώνουν και εκφράζουν την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους», έγραψε ένας χρήστης στο X.

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