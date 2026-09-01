Tupac Shakur: Ένοχος για τη δολοφονία του κρίθηκε ο Duane «Keffe D» Davis

Takeaways by to pontiki AI Η επιτροπή ενόρκων έκρινε τον 63χρονο Dwayne «Keffe D» Davis ένοχο για την οργάνωση της δολοφονίας του ράπερ Tupac Shakur που σημειώθηκε το 1996.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο καταδικασθείς προμήθευσε το όπλο και έδωσε την εντολή για τους πυροβολισμούς ως αντίποινα για προηγούμενο ξυλοδαρμό του ανιψιού του.

Ο Davis, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη, αποτελεί το μοναδικό εν ζωή άτομο από όσους επέβαιναν στο όχημα από το οποίο εκτελέστηκαν οι πυροβολισμοί.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε την ενοχή του πελάτη της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν υλικά αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον Davis με τον φόνο του ράπερ.

Η έκδοση της ποινής για τον 63χρονο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια του ερχόμενου Οκτωβρίου.

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Μια επιτροπή ενόρκων έκρινε τον Duane «Keffe D» Davis ένοχο για την οργάνωση της δολοφονίας του εμβληματικού ράπερ Tupac Shakur το 1996, φέρνοντας επιτέλους μια κάποια κατάληξη σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τους οπαδούς του χιπ-χοπ και παρέμενε ζωντανή στη φαντασία του κοινού για δεκαετίες.

Ο 63χρονος Davis καταδικάστηκε τη Δευτέρα για μία μόνο κατηγορία δολοφονίας με φονικό όπλο και ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Η επιτροπή ενόρκων συσκέφθηκε για λιγότερο από τρεις ώρες μετά από μια δίκη που διήρκεσε εβδομάδες στο Λας Βέγκας. Αφού διαβάστηκε η ετυμηγορία, η αδελφή του Shakur, Sekyiwa «Set» Shakur, έκλαψε και αγκάλιασε τους εισαγγελείς. Ο γιος του Davis κάλυψε το πρόσωπό του με το ένα χέρι.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Μπίνου Παλάλ είπε στους ενόρκους στις τελικές αγορεύσεις νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ο Ντέιβις προμηθεύτηκε ένα όπλο και «βγήκε για κυνήγι» του Tupac Shakur και του συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight, αφού οι δύο άνδρες είχαν ξυλοκοπήσει τον ανιψιό του Davis νωρίτερα εκείνο το βράδυ. «Είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του Tupac Shakur», είπε ο Παλάλ. «Πείτε του ότι τον ακούτε. Κρίνετέ τον ένοχο».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι, αν και η εκδοχή του είχε αλλάξει με την πάροδο των ετών, ο Davis επανειλημμένα τοποθετούσε τον εαυτό του μέσα σε μια λευκή Κάντιλακ από την οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί. Και πρόσθεσαν ότι, αν και δεν πάτησε τη σκανδάλη, τα στοιχεία έδειχναν ότι είχε διατάξει τους πυροβολισμούς ως ισχυρός αρχηγός συμμορίας, τον οποίο οι νεότεροι άνδρες στο αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένου του ανιψιού του, επρόκειτο να υπακούσουν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Μάικλ Σανφτ ρώτησε τους ενόρκους αν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Davis είχε δώσει εντολή για τους πυροβολισμούς είτε πριν είτε μετά το συμβάν. Η επιτροπή των 16 ενόρκων, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι αναπληρωματικοί, άκουσε τις καταθέσεις 24 μαρτύρων της εισαγγελίας και τριών μαρτύρων της υπεράσπισης σε διάστημα εννέα ημερών.

Ο πόλεμος των συμμοριών

Η εισαγγελία δήλωσε ότι η πολιτεία θα αποσύρει την επιβαρυντική κατηγορία για συμμετοχή σε συμμορία λόγω προβλημάτων με τους μάρτυρες. Οι εισαγγελείς αρνήθηκαν να σχολιάσουν μετά την ετυμηγορία, ενώ μέλη της οικογένειας του Shakur δήλωσαν ότι θα περιμένουν μέχρι την έκδοση της ποινής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Η δίκη έφερε στο προσκήνιο μια υπόθεση που κρατάει εδώ και δεκαετίες και που για χρόνια έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των οπαδών της χιπ-χοπ όσο και των ειδικών σε θέματα εγκληματικότητας. Ο Shakur, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους πιο σημαντικούς ράπερ όλων των εποχών, βρισκόταν στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996 και είχε σταματήσει σε ένα κόκκινο φανάρι, όταν μια λευκή Cadillac σταμάτησε δίπλα του και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Πέθανε έξι ημέρες αργότερα από τα τραύματά του. Ο Knight τραυματίστηκε επίσης, αλλά επέζησε.

Για χρόνια, κανείς δεν είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο του ράπερ, μέχρι που ο Davis άρχισε να κάνει δημόσιες δηλώσεις, λέγοντας ότι βρισκόταν μέσα στην Κάντιλακ και έδωσε το όπλο σε άλλους στο πίσω κάθισμα, χαρακτηρίζοντας τον πυροβολισμό ως αντίποινα για τον προηγούμενο ξυλοδαρμό του ανιψιού του. Ο Davis είναι το μόνο άτομο που παραμένει εν ζωή μεταξύ των τεσσάρων ανδρών που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βρίσκονταν μέσα στην Κάντιλακ.

Μάρτυρες περιέγραψαν την αντιπαλότητα μεταξύ των συμμοριών του Λος Άντζελες «Mob Piru» και των «Southside Compton Crips» του Davis, η οποία οδήγησε στο θάνατο του Shakur, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι συμμορίες συνδέθηκαν με την δισκογραφική εταιρεία «Death Row Records» του Knight και την «Bad Boy Records» του Sean «Diddy» Combs.

«Μάχη» για τα αποδεικτικά στοιχεία

Ο Σανφτ, δικηγόρος του Davis, υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν υλικά αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον πελάτη του με τον πυροβολισμό. Είπε ότι το βιβλίο που συνέγραψε ο Ντέιβις και οι δημόσιες δηλώσεις που έκανε ήταν δραματοποιημένες αλαζονικές δηλώσεις με σκοπό να βγάλουν χρήματα, όχι να πουν την αλήθεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ο Σανφτ ανέδειξε τις ασυνέπειες στην αφήγηση των εισαγγελέων.

Είπε ότι οι ερευνητές δεν τεκμηρίωσαν τους ισχυρισμούς του πελάτη του και επεσήμανε επανειλημμένα την έλλειψη υλικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως τηλεφωνικά αρχεία, που να αποδεικνύουν ότι ο Ντέιβις ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τον πυροβολισμό. «Δεν έχουν τίποτα σε αυτή την υπόθεση που να αποδεικνύει ότι ο άνδρας αυτός βρισκόταν εδώ στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996», δήλωσε ο Σανφτ κατά τη διάρκεια της τελικής αγόρευσής του.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας Μαρκ ΝτιΤζιακόμο αναφέρθηκε σε ένα λεύκωμα που διατηρούσε ο Davis και περιείχε άρθρα σχετικά με τον Σακούρ. «Αυτός ο τύπος φτιάχνει λεύκωμα για τη δολοφονία, για όνομα του Θεού», είπε ο ΝτιΤζιακόμο στους ενόρκους. Ο Παλάλ έδειξε το βιβλίο των απομνημονευμάτων του Davis από το 2019, «Compton Street Legend», και έπαιξε μια συνέντευξη στην οποία ο Davis ενθάρρυνε τον κόσμο να το αγοράσει για να μάθει την «πραγματική αλήθεια». Αν και το βιβλίο περιέχει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης που αναφέρει ότι ορισμένα γεγονότα έχουν τροποποιηθεί, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η κεντρική αφήγηση δεν έχει αλλάξει.

Ο Σανφτ αναφέρθηκε επίσης στις αναμνήσεις του πελάτη του κατά τη διάρκεια της τελικής αγόρευσής του. Ενώ διάβαζε ένα απόσπασμα, πρόφερε φωναχτά τη λέξη που αρχίζει από «N», προκαλώντας τους παρευρισκόμενους στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου να αποτραβηχτούν και να κουνήσουν το κεφάλι τους. Σε πολλές συνεντεύξεις, ο Davis δήλωσε ότι έδωσε το όπλο στο πίσω κάθισμα, αλλά σε άλλες συνεντεύξεις, καθώς και στο βιβλίο του, ο Davis δεν αποκάλυψε ποιος πάτησε τη σκανδάλη.

Ενώ επέμεναν ότι τα λόγια του Davis αρκούσαν από μόνα τους για να τον καταδικάσουν, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μια αντιπαλότητα μεταξύ συμμοριών συνέβαλε στο να εξηγηθεί το γιατί συνέβη ο πυροβολισμός. Μάρτυρες περιέγραψαν την αντιπαλότητα μεταξύ των συμμοριών του Λος Άντζελες που οδήγησε στο θάνατο του Shakur, καθώς και το πώς οι συμμορίες συνδέθηκαν με δύο αντίπαλες δισκογραφικές εταιρείες — οι Mob Piru με την Death Row Records του Knight και οι South Side Compton Crips με την Bad Boy Records του Sean «Diddy» Combs.

Ο θάνατος από πυροβολισμό του Notorious B.I.G. της Bad Boy, έξι μήνες μετά τον θάνατο του Shakur, αναφέρθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δίκης, με μάρτυρες των αρχών επιβολής του νόμου να αναφέρουν ότι ο Davis ήταν για σύντομο χρονικό διάστημα ύποπτος για τη δολοφονία αυτή, προτού αποκλειστεί. Η υπόθεση αυτή, η οποία έχει επίσης αποτελέσει εμμονή για τους οπαδούς του χιπ-χοπ, παραμένει ανεξιχνίαστη.

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