ΕΛΒΟ: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ στη Σίνδο με 300 νέες θέσεις και τεχνολογίες anti-drone

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Νέα σελίδα επιχειρεί να ανοίξει η ΕΛΒΟ στη Σίνδο, αφήνοντας πίσω την περίοδο κατά την οποία το μεγάλο ζητούμενο ήταν η ίδια η επιβίωση της ιστορικής βιομηχανίας. Η εταιρεία ενεργοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων, αλλά και την είσοδο σε τεχνολογίες που βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή της αμυντικής βιομηχανίας.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη δυνατοτήτων σε συστήματα anti-drone και UAS, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης παραγωγικής βάσης. Η φιλοδοξία είναι οι εγκαταστάσεις της Σίνδου να εξελιχθούν σε κόμβο αμυντικής τεχνολογίας με προσανατολισμό όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στις εξαγωγές.

Η νέα επένδυση έρχεται να προστεθεί στα περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη τοποθετηθεί μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον όμιλο SK. Τα προηγούμενα κεφάλαια κατευθύνθηκαν στην αναδιάρθρωση, στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών.

Το νέο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σταδιακά σε διαφορετικές φάσεις και οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο βιομηχανικό συγκρότημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το αποτύπωμα στην απασχόληση. Η ΕΛΒΟ υπολογίζει ότι θα δημιουργηθούν περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για μηχανικούς, εξειδικευμένους τεχνικούς και προσωπικό παραγωγής και λειτουργίας.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, βρίσκεται πέρα από τα 40 εκατ. ευρώ. Είναι εάν η Σίνδος μπορεί να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται και οι ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν μεγαλύτερη παραγωγική αυτονομία.

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