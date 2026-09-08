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08.09.2026 08:40

Μοδιάνο: Επένδυση 4 εκατ. ευρώ από την Ergon για τη νέα εποχή της ιστορικής αγοράς Θεσσαλονίκης

08.09.2026 08:40
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Με επένδυση περίπου 4 εκατ. ευρώ και ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας επέστρεψε η Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη, με την Ergon Foods των αδελφών Θωμά και Γιώργου Δούζη να έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του ιστορικού χώρου.

Η νέα επιχειρηματική δομή στηρίζεται σε 32 διαφορετικά concepts, τα οποία βρίσκονται κάτω από ενιαία διοίκηση. Η Ergon έχει την ευθύνη για τα brands, τα προϊόντα, τα μενού, τις προμήθειες, τις κουζίνες και το προσωπικό, εγκαταλείποντας ουσιαστικά το προηγούμενο μοντέλο των ανεξάρτητων καταστηματαρχών.

Στη νέα Μοδιάνο απασχολούνται περίπου 300 εργαζόμενοι, ενώ η προετοιμασία του project διήρκεσε περίπου έναν χρόνο. Στην αγορά λειτουργούν, μεταξύ άλλων, μανάβικο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, φούρνος και παντοπωλείο, μαζί με χώρους εστίασης.

Πρόκειται για τη δεύτερη επανεκκίνηση της ιστορικής αγοράς. Μετά την πρώτη επαναλειτουργία της το 2022, το μοντέλο των διαφορετικών ανεξάρτητων μισθωτών δεν απέκτησε την απαιτούμενη σταθερή πελατειακή βάση και η Μοδιάνο διέκοψε εκ νέου τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2025.

Ο όμιλος Φάις παραμένει ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ η Ergon έχει υπεκμισθώσει την αγορά και αναλαμβάνει πλέον την καθημερινή λειτουργία της.

Παράλληλα, η Μοδιάνο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Ergon για ανάπτυξη σύνθετων γαστρονομικών projects. Στα επόμενα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται το ERGON House London και το ERGON Agora Miami, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ομίλου.

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