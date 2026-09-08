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08.09.2026 13:19

Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία

08.09.2026 13:19
peripoliko

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Ένας 25χρονος Τούρκος συνελήφθη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ, στον Πειραιά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για να εκτίσει συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών, 46 μηνών και 195 ημερών, καθώς κατηγορείται για τα αδικήματα της ληστείας, της κλοπής, της διακεκριμένης παραβίασης οικιακού ασύλου, της κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων χωρίς άδεια και της πρόκλησης φθοράς σε ξένη περιουσία.

Φέρεται όλα αυτά τα αδικήματα να τα διέπραξε από το 2017 σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 15:36
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