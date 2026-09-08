Κυστική Ινωση: 500.000 Έλληνες είναι φορείς – 900 νοσούν

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Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στην Ελλάδα είναι φορείς της Κυστικής Ίνωσης χωρίς να νοσούν οι ίδιοι, ενώ οι ασθενείς στη χώρα μας ξεπερνούν τους 900. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης αφιερώνει ολόκληρο τον μήνα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, στέλνοντας το μήνυμα «Απεριόριστη Ανάσα».
Η φετινή εκστρατεία αναδεικνύει τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο και τη σημασία της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης στις θεραπείες, στη φροντίδα και στις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.
«Πίσω από τη λέξη “ανάσα” κρύβονται πράγματα που για τους περισσότερους μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά για εμάς τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση δεν είναι», αναφέρει η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, Άννα Σπίνου. Η ίδια εξηγεί πως ο αγώνας για «Απεριόριστη Ανάσα» αφορά τη δυνατότητα των ασθενών να ζουν, να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να ονειρεύονται και να προχωρούν με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων, τρία εμβληματικά σημεία της χώρας θα φωτιστούν συμβολικά στις 8 Σεπτεμβρίου.
Οι δύο Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης και ο Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής», ενώνουν τις δυνάμεις τους με το μήνυμα: «Δύο διαφορετικές ασθένειες. Δύο Σύλλογοι. Μία κοινή ανάσα».
Η Κυστική Ίνωση είναι κληρονομική, πολυσυστηματική νόσος με την οποία γεννιέται ο ασθενής και προσβάλλει πολλά όργανα, κυρίως τους πνεύμονες και το πάγκρεας. Αντίθετα, η Πνευμονική Ίνωση εμφανίζεται συνήθως στην ενήλικη ζωή και προκαλεί ουλές στον πνευμονικό ιστό, με αποτέλεσμα την προοδευτική δυσκολία στην αναπνοή.
Η Κυστική Ίνωση αποτελεί την πιο συχνή κληρονομική νόσο στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στη χώρα είναι φορείς, χωρίς να νοσούν οι ίδιοι.
Όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς, υπάρχει σε κάθε εγκυμοσύνη 25% πιθανότητα το παιδί να γεννηθεί με Κυστική Ίνωση.
Παγκοσμίως, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν τους 900.
Παρά τις σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις, η καθημερινότητα των ασθενών, δυστυχώς, παραμένει απαιτητική. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία,εισπνεόμενες θεραπείες, φαρμακευτική αγωγή, άσκηση και διατροφική υποστήριξη αποτελούν μέρος της καθημερινής φροντίδας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται πολυήμερες νοσηλείες και ενδοφλέβια θεραπεία.
Οι καινοτόμες θεραπείες που στοχεύουν στα αίτια της νόσου έχουν αλλάξει σημαντικά την πορεία της Κυστικής Ίνωσης για μεγάλο μέρος των ασθενών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και δημιουργώντας νέες προοπτικές. Ωστόσο, η νόσος παραμένει χρόνια και σοβαρή και δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες θεραπείες.
Για τους ασθενείς που φτάνουν σε αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, η μεταμόσχευση πνευμόνων συνεχίζει να αποτελεί τη μοναδική λύση σωτηρίας, αναδεικνύοντας τη ζωτική σημασία της δωρεάς οργάνων.
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