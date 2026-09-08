Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

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Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε δημοσίευμα αναφορικά με την αποστολή ενός ασθενοφόρου 30 ετών, στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου στη Μάνη, που «έγραφε» ήδη ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.

Η είδηση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα social media, με συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, αλλά και συνδικαλιστών που στηλίτευσαν την απόφαση για την αποστολή του παλαιού αυτοκινήτου.

Δεν έλλειψαν μάλιστα και τα αιχμηρά σχόλια από χρήστες του Χ που σχολίασαν την κατάσταση των οχημάτων του ΕΚΑΒ και τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας.

Η είδηση αυτή πήρε μεγάλη έκταση εδώ στο X τις προηγούμενες μέρες: https://t.co/mrEccS6ilC

Τα πραγματικά περιστατικά ήταν ότι το ασθενοφόρο που είχαμε εκεί τράκαρε και βγήκε εκτός λειτουργίας ξαφνικά και γί´αυτό μετακινήσαμε αμέσως ένα παλαιό πράγματι ασθενοφόρο από το ΚΥ Πύλου.… pic.twitter.com/J5vtjiHvyV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 7, 2026

Ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας δημόσια μέσα από το Χ, εξήγησε ότι η αποστολή του παλαιού ασθενοφόρου ήταν «προσωρινή και αναγκαστική λύση», καθώς το όχημα του ΚΥ Αγίου Νικολάου είχε τρακάρει και τέθηκε ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

Το παλαιό ασθενοφόρο μετακινήθηκε άμεσα από το ΚΥ Πύλου ώστε να μην μείνει η περιοχή ούτε μία μέρα χωρίς κάλυψη.

Ωστόσο, παρέμεινε για λίγες ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κλιματισμού σε ένα μεταχειρισμένο αλλά πολύ νεότερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μάνη.

Μάλιστα ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου, θα μετακινηθεί στην περιοχή ένα ολοκαίνουργιο Mercedes 4×4 ασθενοφόρο.

Πέρα από τη δέσμευση για επίλυση του προβλήματος και τον εκσυγχρονισμό των δομών του ΕΚΑΒ, ο υπουργός έκλεισε την ανάρτησή του τονίζοντας ότι: «Χωρίς μίρλα, γκρίνια και μιζέρια όλα τα προβλήματα λύνονται. Με τη «Συμμορία της μιζέριας» θα αναμετρηθούμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027 άλλωστε».

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