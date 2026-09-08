Κυψέλη: Μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα – Βρέθηκαν μέσα σε σακούλα

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Μυστήριο είναι το πώς βρέθηκαν τα ανθρώπινα οστά στην περιοχή Αλεπότρυπα Κυψέλης.

Τα οστά εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί από ένα μικρό παιδί που βρισκόταν στο σημείο.

Η υπόθεση προβληματίζει τις αρχές καθώς τα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε μια σακούλα -κάτι που δείχνει ότι κάποιος τα τοποθέτησε εκεί μέσα- ωστόσο το θύμα, αγνώστων στοιχείων, δεν φέρει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιο τραύμα που να δείχνει ανθρωποκτονία.

Βέβαια, ο ιατροδικαστής αναμένεται να δώσει απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες, αλλά και την χρονική περίοδο θανάτου του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν στο αλσύλλιο της περιοχής

Κλιμάκιο της Αστυνομίας βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

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