Κωστούλας… από άλλο πλανήτη – Το μυθικό γκολ στο Μπράιτον (Video)

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Μαγικός Κωστούλας στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα της Premier League, Μπράιτον – Άρσεναλ.

Από ασίστ του έλληνα επιθετικού στο 31′ ο αρχηγός των «Γλάρων», Πασκάλ Γκρος, έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Ράγια για το 1-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού με καλοζυγισμένο σουτ έξω από την περιοχή «κάρφωσε» την μπάλα στη δεξιά γωνία του ισπανού πορτιέρε, δίνοντας σοβαρό προβάδισμα (2-0) στην ομάδα του Χιούρτσελερ.

🚨 GOAL! BRIGHTON 2-0 ARSENAL!



⚽ Kostoulas doubles Brighton’s advantage with a stunning finish! He shows brilliant skill to create the opening before unleashing a thunderous strike that flies into the net.



Brighton are now in complete control, while Arsenal face a huge uphill… pic.twitter.com/wnbphalQuQ September 19, 2026

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