Κωστούλας… από άλλο πλανήτη – Το μυθικό γκολ στο Μπράιτον (Video)

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Μαγικός Κωστούλας στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα της Premier League, Μπράιτον – Άρσεναλ.
Από ασίστ του έλληνα επιθετικού στο 31′ ο αρχηγός των «Γλάρων», Πασκάλ Γκρος, έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Ράγια για το 1-0.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού με καλοζυγισμένο σουτ έξω από την περιοχή «κάρφωσε» την μπάλα στη δεξιά γωνία του ισπανού πορτιέρε, δίνοντας σοβαρό προβάδισμα (2-0) στην ομάδα του Χιούρτσελερ.
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