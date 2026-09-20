Super League: Πρώτος με 5Χ5 ο Παναθηναϊκός και στο +3 από τον 2ο ΠΑΟΚ – 3η η ΑΕΚ, πεντάδα για ΟΦΗ και Ολυμπιακό, «διπλά» το Big 4

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Με τον Παναθηναϊκό να κάνει το απόλυτο «5×5» και να παραμένει μόνος στην κορυφή, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Super League, η τελευταία πριν από τη μεγάλη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Το πρόγραμμα είχε ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, καθώς κανένας γηπεδούχος δεν πανηγύρισε νίκη, ενώ καταγράφηκαν πέντε «διπλά» και δύο ισοπαλίες.

Οι τέσσερις ομάδες του Big 4 συνέχισαν με νίκες μακριά από την έδρα τους, έστω και με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Ο ΠΑΟΚ είχε το πιο άνετο βράδυ, περνώντας με 3-1 από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, ενώ πολύ πιο δύσκολες ήταν οι αποστολές του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα, της ΑΕΚ στον Βόλο και του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Τεττέη και «5×5» για τον Παναθηναϊκό

Μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη στο 33ο λεπτό, που ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό σουτ, ήταν αρκετή για να χαρίσει στον Παναθηναϊκό μία ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Καλαμάτας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 1-0 στη Νεάπολη, διατήρησαν το απόλυτο μετά από πέντε αγωνιστικές και πηγαίνουν στη διακοπή των εθνικών ομάδων έχοντας δημιουργήσει ήδη μία μικρή βαθμολογική απόσταση από τους βασικούς διώκτες τους.

Με 15 βαθμούς σε πέντε παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός παραμένει μόνος πρώτος.

Δεύτερος ο ΠΑΟΚ μετά το 3-1 στο Αγρίνιο

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο επικρατώντας με 3-1 του Παναιτωλικού, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι Θεσσαλονικείς έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για το «διπλό», με τον Τάχα Άλι στο 33’ και τον Σερίφ Εντιαγέ στο 39’ να διαμορφώνουν το 0-2.

Οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου, σε συνδυασμό με τα προβλήματα τραυματισμών του ΠΑΟΚ, άλλαξαν προσωρινά την εικόνα του αγώνα, με τον Ντιέγκο Εστέμπαν να μειώνει σε 1-2 στο 51’.

Ο Παναιτωλικός πίεσε στη συνέχεια για την ισοφάριση, χωρίς όμως να τη βρει. Αντίθετα, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ο Σόλα Σορετίρε στο 90’+8’ διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται μόνη στη δεύτερη θέση, στο -3 από τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιόβιτς υπέγραψε το δύσκολο «διπλό» της ΑΕΚ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ πέρασε με 2-1 από το Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο.

Η νίκη, πάντως, ήρθε με μεγάλη δυσκολία για την πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Οι Θεσσαλοί είχαν ευκαιρίες να προηγηθούν τόσο στο ξεκίνημα όσο και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως δεν τις αξιοποίησαν.

Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι και άνοιξε το σκορ στο 61’, για να ισοφαρίσει ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου στο 85’.

Η απάντηση του Σέρβου φορ ήταν άμεση. Στο 88’ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και χάρισε στην ΑΕΚ το τρίποντο.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα παίκτες, καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκαν οι Γιώργος Μύγας και Χάμζα Μεντίλ.

Με Σάλιακα πέρασε από τη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός

Ο Μανώλης Σάλιακας πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού και χάρισε στους «ερυθρόλευκους» τη νίκη με 1-0 επί του Λεβαδειακού στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Το τρίποντο για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήρθε με μεγάλη δυσκολία, με τον Λεβαδειακό να πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη φετινή εμφάνισή του χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους έμεινε έτσι στον έναν βαθμό μετά από πέντε αγωνιστικές.

Ο Αθανασίου έσωσε τον βαθμό για τον ΟΦΗ

Θέαμα και ανατροπές είχε το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2.

Οι Κρητικοί, με την ψυχολογία στα ύψη μετά τις νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Χόφενχαϊμ, προηγήθηκαν με τον Γιάννη Αποστολάκη στο 18’.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στους Αρκάδες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Φεντερίκο Μακέντα ισοφάρισε στο 24’, ενώ ο Κάλβιν Κετού στο 50’ ολοκλήρωσε προσωρινά την ανατροπή.

Ο Αστέρας είχε μάλιστα και ακυρωθέν γκολ με τον εξαιρετικό Χουλιάν Μπαρτόλο.

Την τελευταία λέξη είχε όμως ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή και με ένα εξαιρετικό σε εκτέλεση γκολ χάρισε στον ΟΦΗ τον βαθμό της ισοπαλίας, στερώντας παράλληλα δύο από τον Αστέρα.

Πρώτη νίκη για την Κηφισιά στο Περιστέρι

Την πρώτη νίκη της στη φετινή Super League πανηγύρισε η Κηφισιά, επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.

Το παιχνίδι είχε δύο διαφορετικές εικόνες, με όλη τη δράση να συγκεντρώνεται στο δεύτερο ημίχρονο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 63’ και πέτυχε το νικητήριο γκολ με πέναλτι στο 85’.

Ενδιάμεσα, ο Σάμουελ Μουτουσαμί είχε ισοφαρίσει στο 75’ για τον Ατρόμητο.

Η νέα ήττα αυξάνει την πίεση γύρω από την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ και ενδεχομένως και γύρω από τον ίδιο τον προπονητή.

Χωρίς γκολ το ντέρμπι Άρης – Ηρακλής

Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή.

Ο Ηρακλής του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες και σημαντικότερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίωρο, χωρίς όμως να μπορέσει να τις αξιοποιήσει.

Ο Άρης του Βάλτερ Ματζάρι ισορρόπησε στη συνέχεια την αναμέτρηση και κατάφερε να κρατήσει σχετικά άνετα το 0-0, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

Η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές

Παναθηναϊκός 15 ΠΑΟΚ 12 ΑΕΚ 11 ΟΦΗ 10 Ολυμπιακός 10 Παναιτωλικός 9 Άρης 7 Ηρακλής 6 Κηφισιά 5 Καλαμάτα 4 Ατρόμητος 2 Αστέρας Τρίπολης 2 Βόλος 2 Λεβαδειακός 1

Η επόμενη αγωνιστική

Η Super League επιστρέφει μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με την 6η αγωνιστική, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)

Άρης – Βόλος (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)

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