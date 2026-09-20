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20.09.2026 22:52

Ο Ζελένσκι συμφώνησε με τον Τραμπ να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη

20.09.2026 22:52
trump_zelensky

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Εξελίξεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα με το Ουκρανικό καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και οΝτόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες.

«Μόλις συνομίλησα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ (…) Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχει μια διπλωματική δυναμική», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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