Ο Ζελένσκι συμφώνησε με τον Τραμπ να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εξελίξεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα με το Ουκρανικό καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και οΝτόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες.

«Μόλις συνομίλησα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ (…) Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχει μια διπλωματική δυναμική», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης

Απίστευτη πανωλεθρία με το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία: Κάτω από το όριο του 5%, κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής



Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει την Υεμένη – 28 επιδρομές κατά στόχων των Χούθι



Γερμανία: Η ακροδεξιά κερδίζει ξανά, η Αριστερά παίρνει το Βερολίνο και ο Μερτς… βυθίζεται 8 μονάδες – Η ανάλυση των αρχικών αποτελεσμάτων και οι πρώτες αντιδράσεις