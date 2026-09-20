Απίστευτη πανωλεθρία με το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία: Κάτω από το όριο του 5%, κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής

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Εκεί που στο CDU πίστευαν ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα, τα αποτελέσματα που τρέχουν στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, προκαλούν εφιάλτες στην κυβέρνηση.

Με καταμετρημένο το 75,5%, το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς μετράει 4,8%, κάτω από το όριο του 5% και μένει χωρίς εκπροσώπηση στο κρατίδιο!

Πλέον κάθε ψήφος θα μετράει και μέχρι τα ξημερώματα αναμένεται μεγάλο θρίλερ, για ένα αποτέλεσμα που θα αποτελεί ντροπή για τον ίδιο τον καγκελάριο, ο οποίος παρά τα αποτελέσματα στο κρατίδιο και το Βερολίνο, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Να σημειωθεί πως το ακροδεξιό AfD με 39,7% εξασφαλίζει τη νίκη του, ενώ ακολουθεί το SPD με 34,7%. Η Αριστερά συγκεντρώνει 6,3%, οι Πράσινοι 5,5%, ενώ το CDU περιορίζεται στο 4,7%.

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