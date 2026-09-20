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20.09.2026 19:54

Ιταλία: Η Μελόνι φέρνει όριο στον αριθμό ξένων μαθητών ανά τάξη στα σχολεία και απαγόρευση της μουσουλμανικής μαντίλας (Video)

20.09.2026 19:54
meloni

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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της πρόκειται να εγκρίνει σύντομα  νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, πρόσθεσε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν  μπορούμε να το δεχτούμε», δήλωσε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

Η ένταξη των μεταναστών, ιδίως εκείνων που προέρχονται από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα στην ιταλική πολιτική και κοινωνία. Οι συζητήσεις σχετικά με τα θρησκευτικά σύμβολα, την πολιτισμική ένταξη, τους κανόνες ιθαγένειας και την μεταναστευτική πολιτική συχνά πολώνουν την κοινή γνώμη.

H Mελόνι μίλησε για ανώτατο όριο ξένων μαθητών

«Σύντομα θα υποβληθεί μέτρο σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να καθοριστεί νομικά ο μέγιστος αριθμός ξένων μαθητών ανά τάξη. Το μέτρο απαιτεί επίσης από τους γονείς των ξένων μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ένταξης στο σχολικό σύστημα να μάθουν ιταλικά και απαγορεύει τη χρήση μπούρκας και χιτζάμπ στα σχολεία», δήλωσε η Μελόνι.

«Αν σε μια τάξη υπάρχει μόνο ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει ιταλικά, αυτό το παιδί πιθανότατα θα μπορέσει να μάθει τη γλώσσα και να ενταχθεί γρήγορα με τη βοήθεια των συμμαθητών και των δασκάλων του. Ωστόσο, αν ο αριθμός των παιδιών που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα γίνει μεγάλος -ή ακόμα και η πλειοψηφία -αυτό δεν είναι πλέον ένταξη, είναι παραμέληση», πρόσθεσε.

Η Μελόνι δεν διευκρίνισε ποιος θα είναι ο μέγιστος αριθμός ξένων μαθητών ανά τάξη.

Οι μαθητές που δεν είναι Ιταλοί πολίτες αντιπροσωπεύουν το 11,6% των εγγεγραμμένων σε ιταλικά σχολεία -σχεδόν 12 στους 100 μαθητές -σύμφωνα με το ερευνητικό ίδρυμα Fondazione ISMU.

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