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20.09.2026 19:10

Σοκ στη Γερμανία: Διπλό στραπάτσο για το CDU από την Αριστερά το Βερολίνο και από το AfD το Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία – «Καταστροφική, αλλά συνεχίζω στην αρχηγεία του κόμματος» λέει ο Μερτς

20.09.2026 19:10
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Νέο -διπλό μάλιστα- χαστούκι για το CDU καθώς έχασε τις εκλογές τόσο στο Βερολίνο όσο και στο Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία.

Στο Βερολίνο η Αριστερά επικρατεί σύμφωνα με τα exit polls, ενώ στο Μεκλεμβούργο το AfD πάει για νέο θρία μβο, ενώ το CDU συγκεντρώνει το θλιβερό ποσοστό του 5,5%.

Στο Βερολίνο η Αριστερά ανέβασε κατά 12,5% τα ποσοστά της σε σχέση με τις εκλογές του 2023 και προηγείται με 24,5% του CDU που συγκεντρώνει 20%. Η ακροδεξιά ακολουθεί με 16% ενώ πολύ κοντά είναι Πράσινοι και SPD.

Η νίκη της Αριστεράς στο Βερολίνο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν. «Από σήμερα αλλάζουμε μαζί το Βερολίνο», δήλωσε η Έλιφ Εράλπ. Φαίνεται ότι μαζί με το SPD και τους Πράσινους θα έχουν πλειοψηφία. Για την CDU είναι ήττα και πτώση μεγαλύτερη των 8 μονάδων.

To SPD δίνει μάχη με την ακροδεξιά πάντως στην ελογική αναμέτρηση του Μεκλεμβούργου καθώς υπολείπεται 1,5% του AfD.

Μερτς: Καταστροφικό αποτέλεσμα, συνεχίζω

Πρόκειται για ένα γερό χαστούκι για τον Μερτς ο οποίος σε μια ασυνήθιστη κίνηση, έσπευσε να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά τα exit poll.

«Δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι καταστροφή» είπε για το 5,5% που πήρε στο κρατίδιο.

Ο Μερτς επαίνεσε την προεκλογική εκστρατεία στο Βερολίνο και χαρακτήρισε «ικανοποιητικό» το αποτέλεσμα εκεί. «Δεν υπήρξε η απαραίτητη ώθηση από το Βερολίνο», παραδέχτηκε ωστόσο, κάνοντας ουσιαστικά και αυτοκριτική.

«Βλέπουμε ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας μειώνεται και υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν» πρόσθεσε, χωρίς τελικά να υποβάλλει παραίτηση όπως θα περίμεναν αρκετοί.

«Θα συνεχίσω την πορεία μου ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος. Δεν υπάρχει επιστροφή στις παλιές καλές εποχές, αλλά ούτε και για απαξίωση καθετί θετικού που έχουμε πετύχει. Πρέπει να κάνουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον» απάντησε.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 19:31
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