Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Άνοδος για ΠΑΣΟΚ, μάχη Καρυστιανού για είσοδο στη Βουλή – Αλλαγή διακυβέρνησης ζητούν 7 στους 10

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Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στον Alpha. Με βάση τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου, η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 9,9 μονάδες με το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων. Παράλληλα, οι πολίτες ζητούν αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ φαίνεται ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ πέρασαν, αλλά δεν… άγγιξαν.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 24,3%, η ΕΛΑΣ 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ μες 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η Φωνή Λογικής 2,2%, η Νίκη 1,3%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 0,7%, Άλλο Κόμμα 6,9%.

Σε ερώτηση για το πόσο ευχαριστημένοι είναι από την απόδοση της κυβέρνησης, το 20% δηλώνει «πολύ/αρκετά», το 21% «λίγο», το 58% «καθόλου».

Πώς αποτιμούν τη ΔΕΘ οι πολίτες

Στο ερώτημα ποιο από τα προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ θεωρούν περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, το 23% των αυθόρμητων απαντήσεων αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12% και η ΕΛΑΣ με 10%.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4%, η Ελληνική Λύση 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, ενώ από 1% καταγράφουν η Ελπίδα και η επιλογή «άλλο κόμμα». Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό, 32%, απαντά «κανένα», ενώ 12% δεν απαντά ή δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

«Όχι» σε τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Αναφορικά με το δίλημμα αν θα πρέπει να δοθεί μια τρίτη ευκαιρία στην διακυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη ή αν θα πρέπει να έχουμε αλλαγή διακυβέρνησης, το 25% δηλώνει ότι επιθυμεί «τρίτη ευκαιρία», ενώ το 67% θέλει «αλλαγή διακυβέρνησης».

Ποιος είναι πιο αξιόπιστος στο να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ

Σχετικά με το ποιον από τους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θεωρούν ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε, τον Κ. Μητσοτάκη «δείχνει» το 27%, τον Αλ. Τσίπρα το 14,5%, το 12,5% τον Ν. Ανδρουλάκη.

Απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών;

Πιο δύσκολη είναι η εικόνα για την κυβέρνηση όταν οι πολίτες ερωτώνται για το προσωπικό αποτύπωμα των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το 48% δηλώνει ότι τα μέτρα δεν ωφελούν «καθόλου» τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ 34% απαντά «λίγο». «Αρκετά» απαντά το 11% και μόλις 2% «πολύ», με το 5% να μην τοποθετείται.

Αθροιστικά, δηλαδή, το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα μέτρα το ωφελούν λίγο ή καθόλου, έναντι 13% που απαντά αρκετά ή πολύ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην ερώτηση για την κυβερνητική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Το 44% εκτιμά ότι δεν θα συμβάλει «καθόλου» στη μείωση των τιμών και το 33% «λίγο». Μόλις 7% απαντά «αρκετά» και 2% «πολύ», ενώ 14% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας

Το 27% απαντά αυθόρμητα «κανένας», ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο εύρημα της συγκεκριμένης κάρτας.

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

Στις υπόλοιπες αυθόρμητες αναφορές που εμφανίζονται στη μέτρηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει 2%, ενώ από 1% καταγράφουν η Μαρία Καρυστιανού, ο Δημήτρης Νατσιός, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ρένα Δούρου. Η επιλογή «άλλοι» βρίσκεται στο 3% και 5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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