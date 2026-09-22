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BUSINESS

22.09.2026 08:10

Bios Hub: Νέος κόμβος βιοοικονομίας στο Άστρος συνδέει αγρότες, έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην περιοχή

22.09.2026 08:10
bios hub

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Έναν νέο κόμβο που φιλοδοξεί να συνδέσει την πρωτογενή παραγωγή με την εφαρμοσμένη έρευνα, τη βιοοικονομία και την επιχειρηματικότητα αποκτά το Άστρος Βόρειας Κυνουρίας, με την έναρξη λειτουργίας του Bios Hub στην περιοχή της Θυρέας.

Το εγχείρημα επιχειρεί να μεταφέρει στο χωράφι τεχνολογίες και πρακτικές που σχετίζονται με την αναγεννητική γεωργία, τη διαχείριση του εδάφους, τη γεωργία άνθρακα και την κυκλική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δημιουργώντας παράλληλα ένα πεδίο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, ερευνητών και επιχειρήσεων.

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Bios Hub θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με την εκδήλωση «Υγιές Έδαφος, Βιώσιμο Μέλλον», στο Ίδρυμα Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη.

Το Bios Hub αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL, το οποίο εντάσσεται στη Mission Soil της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τη δημιουργία Living Labs και Rural Regeneration Hubs στη Μεσόγειο.

Βασικός στόχος είναι οι νέες μέθοδοι διαχείρισης του εδάφους να μη μείνουν στο επίπεδο της θεωρίας και της έρευνας, αλλά να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής και να αξιολογηθεί η δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησής τους.

Στο επίκεντρο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, η κλιματικά ανθεκτική γεωργία, η γεωργία άνθρακα, η κυκλική βιοοικονομία και η βιοεπιχειρηματικότητα, πεδία που αποκτούν αυξανόμενο ενδιαφέρον καθώς ο αγροτικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με υψηλότερο κόστος παραγωγής και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ήδη στο εγχείρημα συμμετέχουν 15 παραγωγοί του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δολιανών, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δράσεις πεδίου για την υγεία του εδάφους. Στον χώρο του Bios Hub θα παρουσιαστούν επίσης εφαρμογές κυκλικής βιοοικονομίας και τρόποι αξιοποίησης ενεργών μικροοργανισμών στη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία.

Η λογική του νέου κόμβου βασίζεται στη δημιουργία ενός δικτύου μέσα στο οποίο η επιστημονική γνώση θα μπορεί να συναντά τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να οδηγεί σε νέες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιστήμονες και στελέχη από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Μετά τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Bios Hub, όπου θα παρουσιαστούν πρακτικές εφαρμογές που ήδη αναπτύσσονται στην περιοχή.

Το επόμενο στοίχημα για το εγχείρημα είναι κατά πόσο η συνεργασία παραγωγών, επιστημονικής κοινότητας και επιχειρηματικότητας μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές με μετρήσιμο αποτέλεσμα στην παραγωγή και, κυρίως, ένα μοντέλο που θα μπορεί να επεκταθεί και πέρα από την περιοχή της Θυρέας.

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