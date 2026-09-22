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22.09.2026 15:33

ΣΥΡΙΖΑ: Η ακρίβεια καλπάζει και η «συμφωνία κυρίων» για την μείωση τιμών αγνοείται

22.09.2026 15:33
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Στη συμφωνία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 31 Αυγούστου αναφέρθηκε με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος κάνοντας λόγο για κυβέρνηση των ψεμάτων, που δεν καταστέλλει το καρτέλ της ακρίβειας.

Κάνοντας αυτοψία σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσε ότι όχι μόνο δεν υπήρχαν μειώσεις αλλά αντίθετα οι τιμές σε 30 αγαθά αυξήθηκαν.

Αναλυτικά η δήλωση Παναγιωτόπουλου

«Τον Αύγουστο του 2026, ένα μήνα πριν, η κυβέρνηση των ψεμάτων: Που δεν μειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Που δεν καταστέλλει το καρτέλ της ακρίβειας, με τις ενδιάμεσες εταιρείες. Η κυβέρνηση που δεν άκουσε καν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πάταξη της ακρίβειας, την κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ούτε καν την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μας είπε ότι θα γίνει «συμφωνία κυρίων» και 1200 αγαθά θα έρθουν φθηνότερα.

Τι κάναμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Πήγαμε σε 4 διαφορετικά σουπερμάρκετ. Πήραμε τιμές από 30 αγαθά που δεν λείπουν από κανένα σπίτι. Σήμερα, ένα μήνα μετά, επειδή στις δύο πλευρές του τραπεζιού δεν καθόντουσαν κύριοι -και ως γνωστόν «συμφωνία κυρίων» προϋποθέτει να υπάρχουν κύριοι, αλλά αυτοί δεν είναι κύριοι, είναι αυτοί που σου κλέβουν τη ζωή- τι διαπιστώσαμε; Όλα, και τα 30 αγαθά, έχουν ανέβει περίπου 10% σε ένα μήνα.

Ποιος φταίει λοιπόν; Εσύ που τους ανέχεσαι; Όχι, σε γέλασαν. Τους πίστεψες, είναι κυβέρνηση. Αυτοί που σε κοροϊδεύουν; 100% Διώχ’ τους και άκου τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η λύση που προτείνουμε είναι αυτή που σε βγάζει από τη δίνη της ακρίβειας».

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