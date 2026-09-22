ΕΡΤ: Ανάρτησε την προκήρυξη του διαγωνισμού «Sing for Greece» για τη Eurovision 2027

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Άνοιξε σήμερα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας μέσα Μαΐου 2027.

Ο εθνικός διαγωνισμός «Sing for Greece» της ΕΡΤ, αποτελείται και φέτος από δύο Ημιτελικούς και τον Εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και φυσικά στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/singforgreece2027 .

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