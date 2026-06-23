Περιστέρι: Συμμορίες ανηλίκων απειλούν με μαχαίρια και καδρόνια άλλα παιδιά – Βίντεο-ντοκουμέντο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν προ ολίγων ημερών στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι, όπου ομάδα περίπου 40 ανηλίκων επιτέθηκε σε άλλα παιδιά, σκορπίζοντας τον τρόμο στην περιοχή.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντα, τα μέλη της ομάδας, οπλισμένα με μαχαίρια, καδρόνια, σιδερογροθιές και ακόμη και φτυάρια, καταδίωκαν συνομήλικούς τους, εκτοξεύοντας απειλές ακόμη και για τη ζωή τους.

«Ήταν δύο ομάδες και έγινε μία σύρραξη. Ήταν από 13 ετών μέχρι 18-20. Κρατούσαν κάτι ρόπαλα και από ό,τι έμαθα είχαν και μαχαίρια», είπε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Mega, περιγράφοντας το περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή, 21/6.

Σε άλλο βίντεο που έχει καταγραφεί, νεαρή κοπέλα ζητά από τα άτομα να αποχωρήσουν από τη γειτονιά, με έναν από αυτούς να τη χτυπά στο πρόσωπο. Οι φωνές και η αναστάτωση κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, περιπολικά έφτασαν στο σημείο.

«Εμφανίστηκαν από το στενό με κάτι ξύλα, κάτι τέτοια περίεργα, και άλλο ένα “κοπάδι” να το πω έτσι, ήταν μπόλικοι», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Μετά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν από τα γύρω στενά, γεγονός που οδήγησε σε καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Αρχές προχώρησαν τελικά στη σύλληψη επτά ανήλικων αγοριών. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μαχαίρια και σιδερογροθιές, ενώ κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί βρήκαν κάτω από σταθμευμένο όχημα ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά και μία κροτίδα με καρφιά.

Σε βάρος και των επτά σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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