Σοκ στη Σκόπελο: 19χρονη καταγγέλλει βιασμό από συνάδελφό της – Κοιμήθηκε μεθυσμένη και ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

Στον Εισαγγελέα Βόλου οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26/6, 28χρονος που συνελήφθη, μετά την καταγγελία 19χρονης στη Σκόπελο για βιασμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό και παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.

Παράλληλα, έχουν διαταχθεί εργαστηριακές εξετάσεις σε ρουχισμό, με στόχο την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού, ενώ η 19χρονη πρόκειται να υποβληθεί και σε ιατροδικαστική εξέταση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 19χρονη, η οποία κατάγεται από περιοχή της Μαγνησίας, είχε μεταβεί στη Σκόπελο για να εργαστεί για την καλοκαιρινή σεζόν. Εκεί εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση με τον 28χρονο. Οι δύο τους γνωρίζονταν και μέσα από τον σύντροφο της κοπέλας, με τον οποίο ο 28χρονος συγκατοικούσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του taxydromos.gr, η νεαρή γυναίκα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 24/6 είχε βγει για διασκέδαση και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε κατάσταση μέθης.

Αργότερα μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει ο σύντροφός της, προκειμένου να κοιμηθεί εκεί, καθώς η ίδια μένει σε διαφορετικό διαμέρισμα. Όταν έφτασε, την πόρτα άνοιξε ο 28χρονος συγκάτοικος του συντρόφου της και συνάδελφός της.

Η 19χρονη μπήκε στο διαμέρισμα, ενημέρωσε τον σύντροφό της μέσω μηνύματος για την παρουσία της, όμως εκείνος την πληροφόρησε ότι δεν θα επέστρεφε εκείνο το βράδυ.

Το πρωινό ξύπνημα και η καταγγελία

Η νεαρή παρέμεινε στο σπίτι και αποκοιμήθηκε. Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε σύμφωνα με την καταγγελία της ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και φορούσε μόνο το εσώρουχό της, χωρίς να θυμάται τίποτα από τη νύχτα.

Αμέσως μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον 28χρονο συνάδελφό της και συγκάτοικο του συντρόφου της. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί της Πέμπτης, 25/6.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 28χρονος

Ο 28χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Μιχάλη Χρόνη, αρνείται κατηγορηματικά την πράξη που του αποδίδεται. Όπως αναφέρεται, φέρεται να ζήτησε από την 19χρονη να αποχωρήσει από το διαμέρισμα όπου διαμένει ο ίδιος με τον σύντροφό της, όταν ενημερώθηκε ότι εκείνος δεν θα επέστρεφε τελικά για τη νύχτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, η 19χρονη δεν θυμάται τίποτα από τα γεγονότα της συγκεκριμένης βραδιάς λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

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