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04.08.2026 11:14

Πηγές Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας: Αρμοδιότητα του FAA η διερεύνηση του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα

04.08.2026 11:14
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Προς αποφυγή παρερμηνειών για τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα στη Ψάθα, πηγές του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν πως οι έρευνες αυτές εμπίπτουν στην στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. 

Η FAA έχει ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, την εταιρεία από την Αυστραλία στην οποία άνηκαν τα ελικόπτερα, ως εκείνη όφειλε, και ήδη έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. 

Ο ΕΔΟΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση, τονίζουν οι ίδιες πηγές. 

Η μόνη ανάμειξη έμμεση που έχει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι πως με την τεχνογνωσία του μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες στις ΕΛΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία.

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