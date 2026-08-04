Κουτσούμπας από το Κρύο Πηγάδι: Οι ίδιες άθλιες δικαιολογίες της κυβέρνησης για ένα έγκλημα που επαναλαμβάνεται 

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«Τεράστιες ευθύνες» έχει η κυβέρνηση για τις φωτιές στη Δυτική Αττική σύμφωνα με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές το πρωί της Τρίτης με κλιμάκιο του κόμματος.

Συγκεκριμένα επισκέφθηκε σήμερα τα Βίλια, το Κρύο Πηγάδι, το Πόρτο Γερμενό και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές.

Το κλιμάκιο του ΚΚΕ αποτελείται ακόμα από τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ Θοδωρή Χιώνη και Θέμη Γκιώνη, τον βουλευτή Δυτικής Αττικής Χρήστο Τσοκάνη και τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Μπάμπη Θεοδώρου.

Στη δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζητά να υπάρξει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων για οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κατάσβεση της φωτιάς και της αλληλεγγύης στους πληγέντες και ζητά να υπάρξουν πραγματικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, των δασών και της δημόσιας περιουσίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κρύο Πηγάδι:

«Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποιήσει για τους κινδύνους, ιδιαίτερα σε αυτές εδώ τις περιοχές. Ήταν γνωστά στην κυβέρνηση όλα αυτά. Εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αλληλεγγύη και την στήριξη των κατοίκων της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή οι βουλευτές του Κόμματος, κλιμάκια εκλεγμένων της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, ομάδες εθελοντών του Κόμματος και της ΚΝΕ, βρίσκονται στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, γιατί μόνο ο λαός τελικά σώζει τον λαό.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει, η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα κι από αυτή τη σκοπιά πιστεύουμε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να παρθούν άμεσα μέτρα, με ενίσχυση κι άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως, να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη να εκφραστεί αυτό.

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάνει ακόμη πιο δύσκολη το γεγονός ότι δεν έχει πάρει η κυβέρνηση ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Είμαστε γεμάτοι οργή, γιατί ακριβώς ενώ τα ήξερε όλα αυτά βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται και ακούμε τα ίδια άθλια λόγια, τις ίδιες άθλιες δικαιολογίες από τη σημερινή κυβέρνηση και ως συνέχεια των προηγούμενων.

Χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό του λαού μας, εδώ στην περιοχή, σε όλες τις περιοχές που πλήττονται για να παρθούν πραγματικά και οριστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας όλης αυτής της δημόσιας περιουσίας, της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και της προστασίας των δασών μας».

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