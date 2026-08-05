Καιρός: Ο Αύγουστος μπαίνει ομαλά στο γνώριμο, καλοκαιρινό του μοτίβο – Ήλιος, διαχειρίσιμα μελτέμια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Takeaways by to pontiki AI Ο καιρός θα παρουσιάσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ήπιες εντάσεις των ανέμων.

Οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά τμήματα θα κυμανθούν από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι παραθαλάσσιες περιοχές θα παραμείνουν δροσερές.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, προσφέροντας ανάσα δροσιάς στα ανατολικά και τα νησιά.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη επικρατεί αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και θερμοκρασίες που φτάνουν έως τους 37 βαθμούς.

Οι σταθερές καιρικές συνθήκες με την κυριαρχία του ήλιου και την απουσία ακραίων φαινομένων θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

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Ο Αύγουστος μπαίνει ομαλά στο γνώριμο, καλοκαιρινό του μοτίβο. Τα μελτέμια πνέουν σε απόλυτα φυσιολογικές και διαχειρίσιμες εντάσεις, προσφέροντας πολύτιμη δροσιά στα ανατολικά και τα νησιά, ενώ ο υδράργυρος σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά χωρίς όμως να φτάνει σε ακραία επίπεδα.

Το καιρικό σκηνικό για την Τετάρτη

Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως πάνω από τους ορεινούς όγκους.

Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και χωρίς προβλήματα. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και το Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί μέτριας έντασης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά του νομού φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική της Πέμπτης

Την Πέμπτη το σκηνικό διατηρείται παρόμοιο, με το μελτέμι να παραμένει απόλυτα διαχειρίσιμο, τη ζέστη σε ανεκτά επίπεδα και τον ήλιο να κυριαρχεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες παραμένουν σταθερές, χωρίς μεταβολές ή ακρότητες στον ορίζοντα.

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