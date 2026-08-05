Καιρός: Ο Αύγουστος μπαίνει ομαλά στο γνώριμο, καλοκαιρινό του μοτίβο – Ήλιος, διαχειρίσιμα μελτέμια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

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Ο Αύγουστος μπαίνει ομαλά στο γνώριμο, καλοκαιρινό του μοτίβο. Τα μελτέμια πνέουν σε απόλυτα φυσιολογικές και διαχειρίσιμες εντάσεις, προσφέροντας πολύτιμη δροσιά στα ανατολικά και τα νησιά, ενώ ο υδράργυρος σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά χωρίς όμως να φτάνει σε ακραία επίπεδα.
Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως πάνω από τους ορεινούς όγκους.
Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και χωρίς προβλήματα. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και το Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί μέτριας έντασης.
Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές.
Στην Αττική προβλέπεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά του νομού φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
Την Πέμπτη το σκηνικό διατηρείται παρόμοιο, με το μελτέμι να παραμένει απόλυτα διαχειρίσιμο, τη ζέστη σε ανεκτά επίπεδα και τον ήλιο να κυριαρχεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες παραμένουν σταθερές, χωρίς μεταβολές ή ακρότητες στον ορίζοντα.
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