ΕΛ.Α.Σ. για νέα νίκη του AfD: «Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη» – Κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις

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Την έντονη ανησυχία της για τη νέα εκλογική επικράτηση του AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), κάνοντας λόγο για μια «ζοφερή πραγματικότητα» για τη Γερμανία και συνολικά για την Ευρώπη. Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής του κόμματος καλεί παράλληλα τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις να κινητοποιηθούν, προτάσσοντας πολιτικές για τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Η AfD αναδείχθηκε πρώτη στις εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, με τις τελευταίες προβολές να την τοποθετούν πάνω από το 38%, μπροστά από το SPD.

«Νέα, ζοφερή πραγματικότητα για τη Γερμανία και την Ευρώπη»

Στην ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει την εκλογική επικράτηση του AfD ακόμη μία ένδειξη της ενίσχυσης των δυνάμεων της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει, η νέα νίκη του AfD, αυτή τη φορά στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καταδεικνύει, κατά την εκτίμηση της ΕΛ.Α.Σ., ότι «η άνοδος των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων συνιστά μία νέα, ζοφερή πραγματικότητα για τη Γερμανία αλλά και όλη την Ευρώπη».

Για τον λόγο αυτό ζητεί την άμεση κινητοποίηση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κριτική στις οικονομικές πολιτικές του Μερτς

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να ανακοπεί μόνο με πολιτικές διακηρύξεις, ενώ στρέφει την κριτική της και προς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε με «ευχολόγια» ούτε, όπως αναφέρει, με τη συνέχιση «νεοφιλελεύθερων πολιτικών» που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Αντίθετα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι απαιτείται ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, με δίκαιη ανάπτυξη και ισχυρό κοινωνικό κράτος.

«Να δοθεί η μάχη όπως στο Βερολίνο»

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στο αποτέλεσμα των εκλογών στο Βερολίνο, όπου το AfD δεν κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη δύναμη. Στη γερμανική πρωτεύουσα το κόμμα κατέγραψε σαφώς χαμηλότερη επίδοση από εκείνη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Κατά την ΕΛ.Α.Σ., οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις οφείλουν να δώσουν τη συγκεκριμένη πολιτική μάχη, με το αποτέλεσμα του Βερολίνου να παρουσιάζεται στην ανακοίνωση ως παράδειγμα για την αντιμετώπιση της εκλογικής ενίσχυσης της Ακροδεξιάς.

Κάλεσμα στις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει τη νέα επικράτηση του AfD ιδιαίτερα ανησυχητική και καλεί τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν την πολιτική τους δράση με «πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις» προς όφελος των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στόχος θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των αιτιών που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., τροφοδοτούν την άνοδο της Ακροδεξιάς και η αποτροπή μιας επιστροφής στις «σκοτεινές ημέρες της Ευρώπης».

Η ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – είναι το πολιτικό σχήμα του οποίου επικεφαλής είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έχει συγκροτήσει, μεταξύ άλλων, Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής με τομεάρχη τον Χάρη Τζήμητρα.

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