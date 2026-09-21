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21.09.2026 10:57

AthensWay: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων – Τι προσφέρει (videos)

21.09.2026 10:57
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Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το AthensWay, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων, η οποία συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσίες για τη στάθμευση, τις αστικές συγκοινωνίες και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Η εφαρμογή, που δημιουργήθηκε μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., αντικαθιστά το myAthensPass και διατίθεται δωρεάν μέσω του App Store και του Google Play.

Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες

Μέσω του AthensWay, οι οδηγοί μπορούν να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης από 30 έως 180 λεπτά, να πληρώνουν με κάρτα, Apple Pay ή Google Pay, να λαμβάνουν ειδοποίηση πριν από τη λήξη του χρόνου και να παρατείνουν τη στάθμευση εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις διαθέσιμες θέσεις στον δημοτικό υπόγειο χώρο στάθμευσης της πλατείας Κοτζιά, καθώς και για τις γραμμές, τις στάσεις, τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης και τη θέση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ.

Η εφαρμογή εμφανίζει επίσης σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ενώ επιτρέπει την υποβολή αναφορών για ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Για τους υφιστάμενους χρήστες του myAthensPass, το προφίλ, το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και το ιστορικό των εισιτηρίων μεταφέρονται αυτόματα. Η σύνδεση γίνεται με το ίδιο email, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέου λογαριασμού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

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