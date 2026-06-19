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19.06.2026 21:42

Ο Τάιλερ Μάκμπεθ ζήτησε να συναντήσει τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Στη διάθεση σας»

19.06.2026 21:42
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Την επιθυμία να συναντήσει τον Άδωνι Γεωργιάδη και να συνομιλήσει μαζί του για το ΕΣΥ έξέφρασε ο Τάιλερ Μάκμπεθ, σύζυγός του Στέφανου Κασσελάκη. 

Ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μάκμπεθ έδωσαν συνέντευξη στην ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζεφ Μοντάνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα.

Η Τζεφ Μοντάνα ρώτησε τον Τάιλερ Μάκμπεθ, αν έχει γνωρίσει τον υπουργό Υγείας. «Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», είπε.

«Τάιλερ θα δεχτεί την πρότασή σου. Θα πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό στον Άδωνι, δεν φοβάται να βγει έξω από το κουτί. Διαφωνώ μαζί του σε τεράστιο αριθμό ζητημάτων. Αλλά ανταποκρίνεται, σε αντίθεση με άλλους της ΝΔ που απλά προσποιούνται ότι κάνουν τη δουλειά τους», σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πράγματι, λίγο αργότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση ότι είναι στη διάθεση τους. «Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάϊλερ Μακμπέθ και τον Στέφανο Κασσελάκη για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στην διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ», έγραψε.

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