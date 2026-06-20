Ανδρουλάκης για Ανδρέα Παπανδρέου: Το «ανεπανάληπτο πολιτικό φαινόμενο» και η παραδοχή της Θάτσερ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του, στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας «Στο Καρφί» , αναφέρει ότι η απουσία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε αρκετή για να σβήσει το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη Ελλάδα και ανέδειξε τη φωνή της πατρίδας μας με κύρος και αυτοπεποίθηση στη διεθνή σκηνή.

Επικαλείται τη παραδοχή της Μάργκαρετ Θάτσερ, πως «ποτέ δεν έφευγε από Σύνοδο της ΕΟΚ χωρίς να έχει κερδίσει κάτι για τη χώρα του».

«Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους πολίτες βίωσαν το ριζοσπαστικό έργο των κυβερνήσεων της Αλλαγής, αλλά και αρκετά νεότερους ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν. Η απάντηση σε αυτό το φαινομενικά παράδοξο ίσως βρίσκεται σε ένα απλό γεγονός: οι μεγάλοι πολιτικοί κρίνονται όχι μόνο με τα μέτρα της εποχής τους, αλλά και από το αποτύπωμα που αφήνουν στις επόμενες γενιές», σημειώνει μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για ένα «ανεπανάληπτο πολιτικό φαινόμενο».

»Ήταν η φωνή που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι για δεκαετίες βρίσκονταν στο περιθώριο, να πιστέψουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Ήταν ο ηγέτης που έδωσε περιεχόμενο στις λέξεις “κοινωνική δικαιοσύνη”, “λαϊκή συμμετοχή”, “εθνική αξιοπρέπεια”».

«Γι’ αυτό ο Ανδρέας δεν ανήκει μόνο στην Ιστορία. Οι ιδέες του εξακολουθούν να φωτίζουν τους αγώνες της γενιάς μας», καταλήγει.

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