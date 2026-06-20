Στους δρόμους το καλοκαίρι οι πρωτοκλασάτοι της ΝΔ

Παρότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε από τη Βούλα ότι δεν κάνει προεκλογικές περιοδείες, αλλά αυτό που κάνει διαρκώς τα τελευταία τρία χρόνια – δηλαδή επισκέψεις ανά τη χώρα και συζητήσεις με τους πολίτες για τα προβλήματα και τις αγωνίες τους –, το τελευταίο διάστημα όλο και πυκνώνουν οι έξοδοι κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης στην περιφέρεια.

Μάλιστα, μέσα στις επόμενες ημέρες ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα περιοδεύσει μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στην Αιτωλοακαρνανία, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα μεταβεί στην Αχαΐα, ενώ την Ηλεία θα επισκεφθούν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

Μαξίμου και Πειραιώς τονίζουν ότι οι περιοδείες υπουργών, βουλευτών και «κομματικών» θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και μετά απορούν γιατί δεν φεύγει από το προσκήνιο το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο…

Διαβάστε επίσης:

Ο Τάιλερ Μάκμπεθ ζήτησε να συναντήσει τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Στη διάθεση σας»

Επική απάντηση του Μπαλατσούκα της ΕΛΑΣ στη Βούλτεψη που τον είπε… μπαγλαμά

Κόντρα Αθανασιάδη της ΕΛΑΣ με Συρεγγέλα: «Οι ψηφοφόροι της ΝΔ κερδίζουν και χαιρεκακούν» – «Πάλι διχασμός;»











