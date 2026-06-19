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19.06.2026 18:30

Κόντρα Αθανασιάδη της ΕΛΑΣ με Συρεγγέλα: «Οι ψηφοφόροι της ΝΔ κερδίζουν και χαιρεκακούν» – «Πάλι διχασμός;»

19.06.2026 18:30
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Ένταση επικράτησε μεταξύ της βουλεύτριας της ΝΔ Μαρίας Συρεγγέλας και του καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και στελέχους της ΕΛΑΣ και Χάρη Αθανασιάδη.

Η Μαρία Συρεγγέλα και ο Χάρης Αθανασιάδης αντιπαρατεθηκαν στην εκπομπή 10 Παντού του OPEN για την ακρίβεια. Ο Χάρης Αθανασιάδης, σχολιάζοντας την πλατφόρμα poso kanei, είπε «θα πρέπει να περάσουμε από το πόσο κάνει στο γιατί κάνει τόσο. Θα πρέπει να έχουμε έλεγχο από την παραγωγή έως το σούπερμαρκετ για να δούμε αν μεσολαβεί αισχροκέρδεια και αν υπάρχουν καρτέλ». 

Το στέλεχος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι θέση τους είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την παραγωγή στην κατανάλωση και αύξηση τον εισοδημάτων. «Τώρα όλα πηγαίνουν στην κορυφή. Για παράδειγμα 5% στα μερίσματα και όχι 15% που είναι ψηφισμένο. 500 εκατ. στους συμβούλους και όχι  στους εργαζόμενους». 

«Η κυβέρνηση έχει δώσει ένα μήνυμα ότι οι από πάνω θα έχουν φοροαπαλλαγές και οι από κάτω θα πληρώνουν το κόστος. Εμείς θα δώσουμε το μήνυμα ότι ο πλούτος πρέπει να συνεισφέρει στο κοινωνικό κράτος», συνέχισε.

Απαντώντας στην ερώτηση της Μίνας Καραμήτρου αν τα μέτρα είναι τόσο απλά, γιατί δεν τα εφαρμόζει η κυβέρνηση, είπε, «το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει ΝΔ είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χαιρεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τον μήνα».

H Μαρία Συρεγγέλα κατηγόρησε εκνευρισμένη την ΕΛΑΣ για διχασμό. «Είναι δυνατόν να λέτε ότι όσοι ψηφίζουν ΝΔ χαιρεκακούν έναντι στους υπόλοιπους; Κάνατε rebranding υποτίθεται, τα ίδια πάλι; Πάλι διχασμός;» και πρόσθεσε πως είναι «αδιανόητο στέλεχος ενός κόμματος που επιδιώκει να εισέλθει στη Βουλή να χαρακτηρίζει χαιρέκακους τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 19:16
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