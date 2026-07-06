Άγρια επίθεση σε ιατρείο στο Χαϊδάρι: «Μου έχει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη, ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός», καταγγέλλει το θύμα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην επίθεση που δέχτηκε μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι αναφέρθηκε ο Γιώργος Λεωδής, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού μετά από παρατήρηση που έκανε σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του.

«Μου έχει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη, στο διάφραγμα, τα μάτια είναι μπλε και τα δύο», δήλωσε στο Live News, περιγράφοντας την έκταση των τραυμάτων του, ενώ έχει ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του δράστη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησε όταν οι δύο άνδρες βρέθηκαν στον ίδιο χώρο χωρίς να γνωρίζονται. Ο ένας, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, φέρεται να βρισκόταν εκεί ως πελάτης χωρίς ραντεβού και να μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο.

«Είχαμε ραντεβού 09:15 στο ιατρείο και ήταν μέσα ως πελάτης του ιατρείου, χωρίς ραντεβού. Μίλαγε σε δύο κινητά και του λέω “σας παρακαλώ, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά” γιατί φώναζε στο κινητό, και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο», ανέφερε το θύμα.

Μετά την πρώτη επίθεση, όπως περιγράφεται, το επεισόδιο δεν έληξε. Την ώρα που ο άνδρας και η σύζυγός του επιχειρούσαν να αποχωρήσουν από το κτίριο, ο δράστης τους περίμενε στις σκάλες και του επιτέθηκε εκ νέου.

«Μου είπε “θα σε περιμένω κάτω να σε φτιάξω” μετά τον ξυλοδαρμό τον πρώτο. Παρενέβη η γυναίκα μου και ο γιατρός του ιατρείου. Δεν τον ήξερε ο γιατρός, αλλά είναι γνωστός επιχειρηματίας του Χαϊδαρίου», είπε ο κ. Λεωδής.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Από τη δεύτερη επίθεση ο άνδρας υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε κάταγμα στο ρινικό διάφραγμα, τραυματισμός στο μάτι και εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, ενώ υπεβλήθη και σε ιατροδικαστική εξέταση.

«Η γυναίκα μου είναι σε σοκ κι εκείνη, και εκτός ότι είναι άρρωστη δηλαδή, και γλιτώσαμε το μάτι της από την ασθένεια που είχε», συμπλήρωσε.

«Την τράβηξε, όπως τράβηξε και τον γιατρό, γιατί εγώ ήμουν μπροστά ήταν η γυναίκα μου, προχωρούσαμε να κατεβούμε τις σκάλες. Ο γιατρός βγήκε απ’ το ιατρείο με το που άκουσε τη φασαρία και πέρασε μπροστά από εμένα. Ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο δράστης, μετά το επεισόδιο, τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ έχει ήδη γίνει η ταυτοποίησή του έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλε το θύμα.

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