Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την Πέμπτη (9/7) στις 12:00 θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που σκοτώθηκε σε εμπρηστικό χτύπημα στο σπίτι της.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Η οικογένεια της ζητά αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Στοιχεία δωρεάς: Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204

Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Στην κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα

Εντωμεταξύ η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε σήμερα στην κλινική πλαστικής του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Το συμβούλιο των γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας τη

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