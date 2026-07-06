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ΕΛΛΑΔΑ

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06.07.2026 21:14

Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

06.07.2026 21:14
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Την Πέμπτη (9/7) στις 12:00 θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που σκοτώθηκε σε εμπρηστικό χτύπημα στο σπίτι της. 

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Η οικογένεια της ζητά  αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Στοιχεία δωρεάς: Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204

Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Στην κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα

Εντωμεταξύ η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε σήμερα στην κλινική πλαστικής του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Το συμβούλιο των γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας τη

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