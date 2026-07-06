Μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα των ΓΕΛ …και έγραψαν άριστα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ζήτημα διαβλητότητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων εγείρει η καταγγελία γονιών ότι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα των ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την καταγγελία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δόθηκαν στους υποψηφίους τα θέματα, στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι μαθητές των ΓΕΛ. Οι εξεταζόμενοι καθώς είχαν μελετήσει τα θέματα έγραψαν περίπου 100.

Το υπουργείο Παιδείας, αν και ενημερώθηκε για το λάθος που έγινε αποφάσισε να διατηρήσει τη βαθμολογία και να μην κάνει επαναληπτικές εξετάσεις.

Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας με θέμα: «Σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης υποψηφίων μετά από καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Ο Στέφανος Παραστατίδης επισημαίνει ότι το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων στηρίζεται στο αδιάβλητο της διαδικασίας, τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις αναφορές πως μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί στα ΓΕΛ.

Παράλληλα, ζητά επίσημη ενημέρωση για το αν πράγματι συνέβη το περιστατικό, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις και αν έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος με δέσμευση για δημοσιοποίηση των πορισμάτων.

Τέλος, προειδοποιεί ότι η απουσία επίσημης ενημέρωσης και οι αντιφατικές πληροφορίες πλήττουν το κύρος του θεσμού, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες στην εκπαιδευτική κοινότητα για την ισονομία και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

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