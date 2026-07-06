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06.07.2026 21:42

Μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα των ΓΕΛ …και έγραψαν άριστα

06.07.2026 21:42
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Ζήτημα διαβλητότητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων εγείρει η καταγγελία γονιών ότι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα των ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την καταγγελία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δόθηκαν στους υποψηφίους τα θέματα, στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι μαθητές των ΓΕΛ. Οι εξεταζόμενοι καθώς είχαν μελετήσει τα θέματα έγραψαν περίπου 100

Το υπουργείο Παιδείας, αν και ενημερώθηκε για το λάθος που έγινε αποφάσισε να διατηρήσει τη βαθμολογία και να μην κάνει επαναληπτικές εξετάσεις.

Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας με θέμα: «Σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης υποψηφίων μετά από καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Ο Στέφανος Παραστατίδης επισημαίνει ότι το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων στηρίζεται στο αδιάβλητο της διαδικασίας, τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις αναφορές πως μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί στα ΓΕΛ.

Παράλληλα, ζητά επίσημη ενημέρωση για το αν πράγματι συνέβη το περιστατικό, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις και αν έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος με δέσμευση για δημοσιοποίηση των πορισμάτων.

Τέλος, προειδοποιεί ότι η απουσία επίσημης ενημέρωσης και οι αντιφατικές πληροφορίες πλήττουν το κύρος του θεσμού, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες στην εκπαιδευτική κοινότητα για την ισονομία και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

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