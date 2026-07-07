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07.07.2026 18:53

Κασσελάκης για Φαραντούρη: Τελικά η απόσπαση της συζύγου του πραγματοποιήθηκε ή όχι με… «άμεση ανάθεση»;

07.07.2026 18:53
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Να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του σχετικά με την υπόθεση της συζύγου του καλεί εκ νέου τον Νίκο Φαραντούρη ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση για την απόσπαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» προανήγγειλε ότι θα καταθέσει Άμεση Ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.700 ευρώ που αφορά στην κ. Αϊβαζόγλου.

«Ο Νίκος Φαραντούρης έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα όταν τον στριμώχνουν: “κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες“. Εδώ και μέρες, απαιτώ να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του. Αντίθετα, χθες βγήκε στην τηλεόραση και μας είπε ότι “επιτίθενται στη γυναίκα του για να επιτεθούν σε αυτόν”. Τελικά, η συγκεκριμένη απόσπαση πραγματοποιήθηκε ή όχι με… “άμεση ανάθεση”;», έγραψε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Ο Νίκος Φαραντούρης έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα όταν τον στριμώχνουν: “κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες”. Εδώ και μέρες, απαιτώ να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του.

Αντίθετα, χθες βγήκε στην τηλεόραση και μας είπε ότι “επιτίθενται στη γυναίκα του για να επιτεθούν σε αυτόν”. Αντί να παρουσιάσει τα έγγραφα (αν υπάρχουν, φυσικά…), προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα, αλλάζοντας την κουβέντα. Όπως ακριβώς έκανε και ο Μακάριος Λαζαρίδης πριν από δύο μήνες…

Κανείς δεν επιτίθεται στην οικογένεια του κ. Φαραντούρη. Απλώς απαιτούμε διαφάνεια.

Επειδή οι “εξηγήσεις” του κ. Φαραντούρη μέχρι σήμερα ενισχύουν τις ενδείξεις αδιαφάνειας αντί να διευκρινίζουν το θέμα. Αν όλα έγιναν νόμιμα και σωστά, γιατί δεν δημοσιοποιεί τα έγγραφα;

Γιατί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φαίνεται να ακολούθησε την απόσπαση, αντί να προηγήθηκε αυτής;

Τελικά, η συγκεκριμένη απόσπαση πραγματοποιήθηκε ή όχι με… “άμεση ανάθεση”;

Η διαφάνεια δεν αποδεικνύεται με πομπώδεις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αποδεικνύεται με έγγραφα!

Γι’ αυτό θα υποβάλουμε άμεσα Ερώτηση και Αίτημα Υποβολής Εγγράφων στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Γιατί αυτός ήταν που —με δική του δήλωση— υπέγραψε την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.700 ευρώ.

Ας έρθουν όλα τα έγγραφα στη Βουλή. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς υπεκφυγές».

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