Ανατροπή στην υπόθεση του Λόγγου: Εξετάζεται το σενάριο η Μαρία να δολοφόνησε τον Ολύμπιο κι έπειτα να αυτοκτόνησε 

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Η υπόθεση του Λόγγου πέρασε στα χέρια των εμπειρων αξιωματικών του ελληνικού FBI μετά το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον και επίσημα το σενάριο η Μαρία να δολοφόνησε τον γιο της Ολύμπιο και έπειτα να αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA δεν επιβεβαιώνεται η εμπλοκή του Μάρκου, που παραμένει παραμένει προφυλακισμένος.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα τραύματα που έφερε στον καρπό η Μαρία να τα προκάλεσε στον εαυτό της, στην προσπάθεια της να βάλει τέλος στη ζωή της, αφού είχε σκοτώσει τον Ολύμπιο.
Για να πέσει φως στην υπόθεση θα πρέπει να εντοπιστεί το θανάσιμο πλήγμα, καθώς αν η Μαρία ήταν ήδη νεκρή θα ήταν αδύνατο να συνεχίσει να αυτομαχαιρώνεται.
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