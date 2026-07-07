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07.07.2026 15:54

Λαύριο: Χειροπέδες σε τέσσερις οδηγούς ταξί που διπλοχρέωναν επιβάτες

07.07.2026 15:54
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Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε οδηγούς ταξί που υπερχρέωναν επιβάτες στο Λαύριο. Πρόκειται για τέσσερις οδηγούς ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Ο ένας οδηγός χρέωσε 200 ευρώ τη διαδρομή Λιμάνι Λαυρίου Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης μετ’ επιστροφής, τη στιγμή που το νόμιμο κόμιστρο κυμαίνεται στα 150 ευρώ.

Άλλος οδηγός χρέωσε 12 για τη διαδρομή Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου, που στην πραγματικότητα κοστίζει μόλις 4 ευρώ.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία

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