Λαύριο: Χειροπέδες σε τέσσερις οδηγούς ταξί που διπλοχρέωναν επιβάτες

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε οδηγούς ταξί που υπερχρέωναν επιβάτες στο Λαύριο. Πρόκειται για τέσσερις οδηγούς ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Ο ένας οδηγός χρέωσε 200 ευρώ τη διαδρομή Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης μετ’ επιστροφής, τη στιγμή που το νόμιμο κόμιστρο κυμαίνεται στα 150 ευρώ.

Άλλος οδηγός χρέωσε 12 για τη διαδρομή Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου, που στην πραγματικότητα κοστίζει μόλις 4 ευρώ.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.

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