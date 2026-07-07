Λαύριο: Χειροπέδες σε τέσσερις οδηγούς ταξί που διπλοχρέωναν επιβάτες

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Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε οδηγούς ταξί που υπερχρέωναν επιβάτες στο Λαύριο. Πρόκειται για τέσσερις οδηγούς ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.
Ο ένας οδηγός χρέωσε 200 ευρώ τη διαδρομή Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης μετ’ επιστροφής, τη στιγμή που το νόμιμο κόμιστρο κυμαίνεται στα 150 ευρώ.
Άλλος οδηγός χρέωσε 12 για τη διαδρομή Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου, που στην πραγματικότητα κοστίζει μόλις 4 ευρώ.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
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