Τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της Τροχαίας – Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε νέα εποχή περνά η δύναμη της Τροχαίας, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό, ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων, και στη θέση του έρχονται ειδικά tablets.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών (tablets/smartphones).

Μέχρι σήμερα, «ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων. Το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί στην Τροχαία για ένσταση. Η πληρωμή γινόταν στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο».

Με το νέο σύστημα, αυτή διαδικασία αλλάζει ριζικά. Συγκεκριμένα, «η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της Τροχαίας. ​Η καταχώρηση γίνεται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο. ​Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα: ​Ασφάλιση, ΚΤΕΟ, άδειας οδήγησης».

Όπως τονίστηκε, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα «δεσμεύεται» άμεσα στο κεντρικό σύστημα. ​

Η κλήση αποστέλλεται στη Θυρίδα Πολίτη ​με SMS ή email, ενώ παύει η ταλαιπωρία για ενστάσεις και αιτήματα πολιτών, καθώς θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην Τροχαία.

Διαβάστε επίσης

Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο: Τον παρέσυρε φορτηγάκι, ενώ έκανε τζόκινγκ

Θεσσαλονίκη: 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές

Υποκλοπές Predator: Αγωγή 7,6 εκατ. ευρώ από οκτώ θύματα σε καταδικασθέντες και εμπλεκόμενους