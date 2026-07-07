Τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της Τροχαίας – Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι

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Σε νέα εποχή περνά η δύναμη της Τροχαίας, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό, ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων, και στη θέση του έρχονται ειδικά tablets.
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών (tablets/smartphones).
Μέχρι σήμερα, «ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων. Το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί στην Τροχαία για ένσταση. Η πληρωμή γινόταν στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο».
Με το νέο σύστημα, αυτή διαδικασία αλλάζει ριζικά. Συγκεκριμένα, «η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της Τροχαίας. Η καταχώρηση γίνεται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο. Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα: Ασφάλιση, ΚΤΕΟ, άδειας οδήγησης».
Όπως τονίστηκε, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα «δεσμεύεται» άμεσα στο κεντρικό σύστημα.
Η κλήση αποστέλλεται στη Θυρίδα Πολίτη με SMS ή email, ενώ παύει η ταλαιπωρία για ενστάσεις και αιτήματα πολιτών, καθώς θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην Τροχαία.
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