Τα μπάζα «μπλοκάρουν» την εισαγγελική έρευνα στα Πετράλωνα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Κάτω Πετράλωνα.

Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίμαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτιρίου, δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την Εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο καθώς οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους δεν μπορούν να διενεργηθούν εάν πρώτα δεν καθαριστεί ο χώρος. Επιπλέον στα συντρίμμια υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων της πολυκατοικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Η Εισαγγελική Αρχή φαίνεται να θέτει ζήτημα και υγειονομικών λόγων που επιβάλλουν την άμεση απομάκρυνση των μπάζων, εφόσον, κατά δήλωση ενοίκου, στα ερείπια του κτιρίου χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος. Ο κ. Κορέας συγκάλεσε το πρωί την σύσκεψη ώστε να βρεθεί άμεσα λύση στο θέμα καθώς πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μέχρι σήμερα φαίνεται να μην έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων για την απομάκρυνση των μπάζων.

Να σημειωθεί ότι ο επίμαχος χώρος παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη νυχθημερόν.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών- Την Τετάρτη η επόμενη συνεδρίαση

Ρόδος: Πέταξε στον δρόμο 214 γραμμάρια κοκαΐνης για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και αναζητείται

Πέθανε η Ελπίδα, η σκυλίτσα-διασώστρια της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης – Το συγκινητικό «αντίο»