Καρέ-καρέ η δράση της συμμορίας που «άδειαζε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική – Πάνω από 370.000 ευρώ η λεία τους (Video)

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Στην εξάρθρωση συμμορίας, τα μέλη της οποίας «άδειαζαν» κοσμηματοπωλεία σε περιοχές της Αττικής, με εκτιμώμενη λεία 370.000 ευρώ, προχώρησε η αστυνομία. Μέχρι στιγμής, η ΕΛΑΣ έχει εξιχνιάσει 13 περιπτώσεις κλοπών και έχει προχωρήσει σε 9 συλλήψεις.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών από κοσμηματοπωλεία σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν μετά από ευρεία και συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών των υφιστάμενων Υπηρεσιών της και της Ο.Π.Κ.Ε. πρωινές ώρες της 1-7-2026, εννέα μέλη της συμμορίας, ηλικίας 21 έως 45 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμα μέλος, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, με σκοπό την τέλεση κλοπών από κοσμηματοπωλεία και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στην περιοχή του Άνω Κορυδαλλού, αφού εντόπιζαν τα κοσμηματοπωλεία-στόχους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε παραβιάζοντας ρολά ασφαλείας με τη χρήση λοστού είτε θραύοντας υαλοπίνακες, αφαιρώντας χρυσά κοσμήματα.
Σημειώνεται ότι κατά την τέλεση των κλοπών οι δράστες λάμβαναν αυξημένα μέτρα προστασίας, φορώντας γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ενδύματα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων, αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Στη συνέχεια, τα εγκατέλειπαν κοντά στο ορμητήριό τους και διέφευγαν με έτερα οχήματα.
Κατόπιν, παρέδιδαν τα κλοπιμαία σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τη διοχέτευσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή του παράνομου περιουσιακού οφέλους στα μέλη της συμμορίας, τα οποία αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία με αυτά, προσέδιδαν νομιμοφανή χαρακτήρα στα «εισοδήματά» τους.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
Επιπλέον, κατασχέθηκαν 5 «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων της συμμορίας.
Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών από κοσμηματοπωλεία και 7 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από τις περιοχές του Κορυδαλλού, της Νίκαιας, του Μοσχάτου και από διάφορες περιοχές της Αττικής, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 370.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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